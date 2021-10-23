رسالة نبيلة

نجاحات كبرى تحققها الإمارات في مسعاها عبر العالم لاستئصال الأمراض والأوبئة التي تهدد صحة البشرية، خاصة الأطفال بالمجتمعات الفقيرة. وبتوجيهات القيادة الرشيدة، ساعدت جهود منظمة وفعالة بذلتها الجهات المعنية بالدولة، بالتنسيق مع المؤسسات الدولية، في تطعيم أكثر من مئة مليون طفل في باكستان ضد مرض شلل الأطفال على مدار 8 سنوات، في إطار مبادرة كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لاستئصال المرض نهائياً. أسهمت هذه الجهود، بشهادة منظمة الصحة العالمية، في خفض حالات الإصابة بشلل الأطفال بباكستان إلى حالة واحدة فقط، في أول 9 أشهر من 2021، فيما يعد مؤشراً إيجابياً باتجاه استئصال نهائي للمرض الخبيث.

تحقق ذلك بإصرار فرق حملة الإمارات في باكستان على الوصول لملايين الأطفال على الرغم من صعوبة ووعورة وخطورة المناطق المستهدفة، وتحديات كورونا، تأكيداً لسياسة إنسانية نبيلة تمضي الدولة قدماً في تنفيذها بهمة عالية.

وفي اليوم العالمي لشلل الأطفال الذي يوافق 24 أكتوبر من كل عام، يوجه العالم للإمارات التحية والتقدير لالتزامها الأصيل بحماية الأطفال الأبرياء من الأمراض، ومد يد العون إلى ملايين البشر لتحسين جودة حياتهم لينعموا بحياة صحية وكريمة.

"الاتحاد"