استقرار ليبيا

تتجه ليبيا إلى إكمال استحقاقات المرحلة الانتقالية، بدعم واسع تمثل في إجماع 30 دولة على أرضها، على ضرورة إجراء الانتخابات الوطنية بموعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل.

الإمارات في دعمها المستمر للسلام والاستقرار في ليبيا، أكدت خلال مشاركتها بمؤتمر طرابلس، وقوفها وتضامنها مع حكومة الوحدة الوطنية والشعب الليبي، وتطلعها للبناء الفاعل والإيجابي على الإنجازات التي تحققت حتى الآن.

ومع ترحيبها بخطة عمل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بشأن انسحاب القوات والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا بشكل تدريجي ومتوازٍ ومتسلسل، بما يدعم تثبيت وقف إطلاق النار وتوحيد المؤسسات، شددت الإمارات على ضرورة توحيد الجهود الدولية لإنجاز الاستحقاقات الانتقالية.

تحتاج ليبيا المساندة والدعم لإنجاز تدابير بناء الثقة وعقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية لطي صفحة الماضي، ومواصلة بناء المؤسسات المدنية والعسكرية، والعبور إلى مرحلة الاستقرار والتنمية.

اجتماع طرابلس خير دليل على أن ليبيا قادرة على تذليل أي عقبات، واستعادة عافيتها بحوار منفتح بمشاركة جميع أبنائها قادر على حل أي مشاكل أو خلافات. والإمارات تساند كل الدول الداعمة للسلام عربياً ودولياً في أي جهد يحمل بشائر السلام والازدهار.

«الاتحاد»