التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اليوم الجمعة، انغريدا سيمونيتي، رئيسة وزراء جمهورية ليتوانيا خلال زيارة سموه إلى جناح ليتوانيا في إكسبو 2020 دبي. وقال الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي على موقع تويتر، إن سموه اطلع معها "على جناح بلادها المشارك في إكسبو 2020 دبي". وأضاف الحساب أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "تبادل معها الأحاديث حول العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بدفع العلاقات الاقتصادية المشتركة".