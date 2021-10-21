«النمور» ينهي «الست العجاف»!



فيصل النقبي (كلباء)



حقق اتحاد كلباء فوزه الأول في «دوري أدنوك للمحترفين»، بعد 6 جولات عجاف، بعدما تغلب على العروبة 2-1، وأحرز هدفي «النمور» عثمان كامارا في «الثانية الثلاثين»، وهو أسرع أهداف الفريق في تاريخ الاحتراف، وأحمد عامر النقبي في الدقيقة 53، فيما سجل سعيد الروحي هدف العروبة في الدقيقة 80، من المباراة التي أقيمت على استاد كلباء ضمن مباريات الجولة السابعة.

ويعد الانتصار هو الأول لاتحاد كلباء، منذ الأخير له على حساب الشارقة بهدف التوجولي بينيل مالابا، في الجولة الأخيرة لدوري الموسم الماضي.

وكرر «النمور» تفوقه على العروبة للمرة الثانية خلال أسبوع، حيث سبق له الفوز برباعية نظيفة في ذهاب الدور الأول لكأس رابطة المحترفين على الملعب نفسه، ورفع اتحاد كلباء رصيده إلى «النقطة السابعة» وبقي العروبة عند نقاطه الثلاث من ثلاثة تعادلات، وقدم عثمان كامارا مستوى متميزاً للمباراة الثانية على التوالي، حيث صنع هدفاً وسجل آخر.