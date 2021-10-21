البرازيلي جيلبرتو سيلفا في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

استقبل عبدالله العجلة رئيس شركة نادي الشارقة لكرة القدم، جيلبرتو سيلفا لاعب المنتخب البرازيلي وأرسنال الإنجليزي السابق، الذي يزور الدولة حالياً، بحضور المدير الفني لنادي الشارقة خارالامبوس زيلينتساس، وحسن إسماعيل المشرف على مدربي حراس المرمى بالنادي.

تحدث نجم المنتخب البرازيلي معبراً عن سعادته بالتواجد في الشارقة، وقال: سعيد بالتواجد في نادي الشارقة، وزيارتي لدولة الإمارات للوقوف على النشاط الرياضي في أندية كرة القدم وخلق وسائل تواصل ومعرفة مع الأندية الإماراتية، نسبة لعملي في المجال الرياضي.

وتابع: أعرف بعض اللاعبين البرازيليين الموجودين في الدوري الإماراتي وأقربهم برنارد، الذي تزاملت معه في مونييرو في 2013، كان حينها لاعباً صاعداً وكنت عائداً من إنجلترا في نهاية مسيرتي مع أرسنال، وأذكر حينها أنه طلب مشورتي بعد تلقيه عرضاً للانتقال لأرسنال وتحدثنا كثيراً عن الأجواء في النادي اللندني وشرحت له الأوضاع هناك، لكنه بعد فترة قصيرة أكمل تعاقده مع شاختار دونستك الأوكراني، وأنا من هنا أوجه له التحية، وأتمنى له التوفيق في مسيرته مع الشارقة.

وعن متابعته للكرة الإماراتية قال: بالتأكيد أحاول متابعة ماذا يجري هنا في كرة القدم، وأشاهد بعض مباريات الأندية والمنتخبات، لكن في أغلب الأحيان فارق الزمن بين البرازيل وهنا يحد من قدرتي على المشاهدة.

وفي ختام حديثه شكر سيلفا نادي الشارقة ورئيس شركة كرة القدم على الاستقبال وقال: سعدت بالاستقبال الطيب والحفاوة التي قابلني بها الجميع هنا، ومقابلتي لرئيس شركة كرة القدم عبدالله العجلة أسعدتني وتحدثنا مطولاً في عديد من الأمور.وفي ختام الزيارة قدم العجلة درع نادي الشارقة إلى الضيف البرازيلي.