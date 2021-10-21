رؤية للمستقبل

الإمارات وأنموذجها التنموي والحضاري، والعالم ودعم مسيرة التطوير فيه عبر الحوار والتعاون، شكّلت المحاور الرئيسة للقاء المستقبل بين صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في «إكسبو دبي» الذي تؤكد استضافته والعديد من الفعاليات العالمية على أرض الوطن، الدور الريادي للإمارات لتعزيز عناصر التقارب وتعظيم القواسم المشتركة بين الدول وشعوب الأرض لينعم الجميع بالاستقرار والازدهار.

لقاء يجسد طموح الوطن ورؤية القيادة الرشيدة لتعميم التنمية في العالم عبر التعاون وإقامة الشراكات وإطلاق الطاقات البشرية وتحفيز الاستثمار وتوظيف التنوع الثقافي والحضاري في خدمة التنمية واستدامتها، بالتوازي مع الجهود الحثيثة التي تقودها الدولة محلياً عبر الخطط والبرامج وتأسيس المشاريع الكبرى واقتحام مجالات جديدة كالطاقة النووية السلمية والفضاء، ورفع مستوى التنافسية، وفتح مسارات الابتكار واحتضان الأفكار الخلاقة من كل منبع بهدف الوصول إلى حلول للتحديات الإنسانية.

للإمارات وقيادتها الرشيدة، رؤية أيضاً لمستقبل أفضل للعالم، أساسها الترابط والتعاون والتقارب الفكري والثقافي، وأدواتها التسامح والتعايش والحوار وتعزيز الأخوة الإنسانية، وهي ثوابت منذ قيام الاتحاد وضمن مبادئنا العشرة في انطلاقتنا نحو الخمسين.. ثوابت مستمدة من قيمنا وتراثنا ومن روح الاتحاد الذي يتوج يوبيله الذهبي بمزيد من الإنجاز والصدارة.

"الاتحاد"