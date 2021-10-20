30 أكتوبر.. يوم الدراجة العربية

الشارقة (الاتحاد) ينظم الاتحاد العربي للدراجات، بالتعاون مع الاتحادات الوطنية، فعالية اليوم العربي للدراجة الذي يصادف 30 أكتوبر من كل عام، ويأتي تنظيم هذه الفعالية والتي تعقد هذا العام لأول مرة بتاريخ الاتحاد العربي بناء على توجيهات الشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي، وقرار مجلس إدارة الاتحاد الصادر مؤخراً، والداعي لضرورة تخصيص يوم من كل عام للاحتفاء برياضة الدراجات على غرار ما هو متبع على النطاق العالمي. يذكر بأن الاتحاد العربي للدراجات قد أعيد تأسيسه بشكله وتنظيمه الجديد في 30 أكتوبر من العام 1975 بالمملكة العربية السعودية، مروراً بجمهورية مصر العربية، إلى أن ترأسه الشيخ فيصل بن حميد في العام 1997 وانتقل مقره إلى دولة الإمارات في العام 2003 ولايزال يتخذ من أمارة الشارقة مقراً له. ومنذ انتقاله إلى مقره الحالي جرى فيه العديد من التطوير، حيث زادت أعداد مسابقاته وانتظمت بصورة سنوية، وينظم الاتحاد حالياً بالتنسيق مع الاتحادات الوطنية العربية المستضيفة مسابقات دراجات الطريق والمضمار والدراجة الجبلية والبي ام اكس بأنواعها، كما سيعمل خلال العام الجاري وأثناء تنظيمه خلال الفترة 12-28 نوفمبر المقبل لمهرجان الدراجة العربية لإضافة مسابقات دراجات ذوي الإعاقة «الباراسيكلنج»، وبذلك يكون الاتحاد العربي قد حقق طفرة نوعية تلبي احتياجات كافة أطياف المجتمعات العربية. ودعا الاتحاد كافة الاتحادات المنضوية تحت مظلته لتنظيم فعاليات ومسابقات تحمل اسم وشعار اليوم العربي للدراجة، وسوف يعمل خلال العام المقبل وبنفس المناسبة على تنظيم فعاليات كبيرة تليق بهذه المناسبة وتخلد ذكرى كل من ساهم في تأسيس ودفع عجلة الدراجة العربية، إلى أن وصلت للمستوى الحالي لها.