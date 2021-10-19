شكوك حول ديوكوفيتش بسبب لقاح كورونا!

ملبورن (أ ف ب)

حذّر مسؤول محلي الثلاثاء من أنه من غير المرجح أن يحصل نجوم كرة المضرب غير الملقحين على تأشيرات للعب في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات جراند سلام للموسم المقبل، مما ألقى بظلال من الشك على مشاركة حامل اللقب والمصنف أوّل عالمياً الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

وأشار دان أندروز رئيس وزراء ولاية فيكتوريا أنه لا يتوقع استثناءات للقوانين الأسترالية الخاصة بلقاح فيروس كورونا بالنسبة للمشاركين في أولى البطولات الأربع الكبرى التي تنطلق في يناير المقبل.

قال أندروز: «لا أعتقد أن لاعب كرة المضرب غير الملقح سيحصل على تأشيرة للدخول إلى هذا البلد».

وأضاف: «لا يهتم الفيروس بتصنيفك في الترتيب أو عدد البطولات الأربع الكبرى التي فزت بها، وأنه في حال حصلوا على تأشيرة، فمن المحتمل أن يضطروا إلى الحجر الصحي لمدة أسبوعين، بخلاف ما سيحصل مع اللاعبين الآخرين».

وجاء تصريح أندروز في وقت كان ديوكوفيتش أقرّ لصحيفة «بليتش» الصربية في مقابلة نشرتها الثلاثاء بأنه غير متأكد من المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة، وقال: «لا أعرف ما إذا كنت سأذهب إلى أستراليا، لا أعرف ماذا يجري، الوضع في الوقت الحالي ليس جيداً».

وأعرب ديوكوفيتش المتوج 9 مرات في ملبورن، عن معارضته للقاحات، رافضاً الإفصاح عما إذا كان قد حصل على اللقاح ضد فيروس كورونا، معتبراً خلال المقابلة أنها «مسألة خاصة» وأن «العديد من الأشخاص اليوم منحوا أنفسهم حرية طرح الأسئلة والحكم على الأشخاص، كل ما تجيب عليه يمكن أن يساء تفسيره».

وأردف: «بالطبع أريد أن أشارك، أستراليا هي جراند سلام حيث حققت أكبر عدد من الانتصارات». ويسعى «ديوكو» الفائز باللقب في أستراليا في الأعوام الثلاثة الأخيرة إلى فوز رابع توالياً ورفع رصيده من الألقاب الكبرى إلى 21 مع رقم قياسي جديد يفك به ارتباطه مع النجمين الإسباني رافايل نادال المصنف خامساً عالمياً والسويسري روجيه فيدرر الذي خرج من نادي العشرة الأوائل في التصنيف العالمي لمحترفي كرة المضرب الصادر يوم أمس، ليحتل المركز الحادي عشر.

وكان الصربي فشل العام الماضي في أن يصبح أوّل لاعب يحرز الألقاب الأربعة الكبرى جميعها في موسم واحد منذ عام 1969، بخسارته نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في سبتمبر أمام الروسي دانييل ميدفيديف.

