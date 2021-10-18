المولد العطر

في ذكرى مولد النبي الهادي محمد، عليه أفضل الصلاة والسلام، نستلهم كل القيم الفضلى، ونستذكر رسالة خالدة أشعت بنورها لتعم الأرض بالمحبة والخير والسلام، وأعلت من مكارم الأخلاق، ورسخت الإنسانية والتسامح والتعايش نهج حياة.. رسالة ربانية نشرت العدالة والمساواة بين البشر لا تفرق بين الإنسان وأخيه، وتصهر الثقافات، وتنبذ التعصب والتطرف والكراهية والإرهاب، وتجمع العالم على كلمة سواء.

رسالة بعث بها النبي الأمين، قوامها الأخلاق.. لأن الأخلاق هي السبيل لبناء الأمم العظيمة وازدهار الحضارات، خاصة عندما تقترن بالعمل والإنجاز والسعي والاجتهاد في عمارة الكون وتعظيم أوجه الالتقاء والقيم المشتركة بين الشعوب ونبذ الفرقة والانفتاح على الأمم الأخرى، وكل هذه القيم اجتمعت في شخص الرسول صاحب «الخلق العظيم»، ورسالته التي بعث بها ليتمم مكارم الأخلاق.

الإمارات تحتفي بهذه المناسبة، وهي تجسد تلك القيم في نهجها وسياستها ورسالتها الإنسانية إلى العالم، عبر فعاليات رسمية وشعبية تستذكر قصة مولد الرسول الكريم، وصفاته ومآثره، وكفاحه وثباته على الحقّ وسط أجواء من التّسامح والتعايش التي يتميز بها مجتمع الدولة.

وبهذه المناسبة الدّينية العظيمة، تتقدم صحيفة «الاتحاد» بالتهنئة إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات والمقيمين والعالمين العربي والإسلامي بأحر التهاني، ضارعين إلى المولى أن يعيدها علينا وعلى العالم أجمع بالأمن والاستقرار والازدهار والسلام.

"الاتحاد"