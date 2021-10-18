راشد القمزي ينتزع لقب مونديال زوارق الفورمولا2



البرتغال (الاتحاد)

عانق فريق أبوظبي للزوارق السريعة لقب بطولة العالم لزوارق الفورمولا2 لموسم 2021، ليهدى زورق أبوظبي 35 بقيادة راشد القمزي إنجازاً جديداً للإمارات في عالم السباقات البحرية، وتوج القمزي بالمركز الأول في السباق الرئيسي للجولة الختامية من البطولة الذي أقيم في مدينة فيلا فيلها البرتغالية، ووسط مشاركة 16 زورقاً من عشر جنسيات عبر البطولة.

ورفع القمزي الصغير رصيده إلى 47 نقطة في الترتيب العام ليحصد المركز الأول في سباق فيلا فيلها ويتوج بلقب البطولة للمرة الثالثة في تاريخه، بعد إنجازه في نفس المسابقة موسمي 2017 و2019.

بدأت تفاصيل الجولة مع سباق أفضل زمن الذي تفوق القمزي من خلاله بتحقيق المركز الأول واستمر لاحقاً بنفس التألق خلال السباق الرئيسي للجولة والبقاء في الصدارة منذ الانطلاقة الأولى وحتى لحظة رفع العلم الشطرنجي واكتمال عدد دورات السباق وهي 45 دورة، وحل ثانياً في الجولة البرتغالي دوارتي بينيفتي على زورق 45 وثالثاً زورق الشارقة 17 بقيادة فرديناند زيندبيرجن.

ووصل القمزي لصدارة البطولة بعد بداية متعثرة في الجولة الأولى بتحقيق المركز الخامس، ولاحقاً تمكن من التعويض في الجولة الثانية بإحراز المركز الأول ولقب الجولة، ليستمر في عزف نغمة الفوز في الجولة الثالثة والختامية باقتناص المركز الأول والوصول للنقطة 47 في مشوار الفوز بلقب البطولة.

وتوجه سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي بالتهنئة إلى سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، وإلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، وأكد أن الدعم المتواصل للفريق وتهيئة المناخ اللازم للمنافسة كانا من العوامل الهامة لتحقيق الفوز والإنجاز الغالي.

وثمن الرميثي ما حققه فريق أبوظبي من تفوق كبير وإنجاز على المستوى العالمي للبطولة الدولية وإحراز اللقب بعد جهد وعمل متواصل طوال جولات البطولة، حيث قال: لم نصل لهذا المستوى بسهولة، حيث إنه كان نتاج بناء متواصل وجهد قبل وخلال وبعد جولات البطولة، عانينا في البداية في الجولة الافتتاحية واستطعنا التعويض لاحقاً من خلال حصد المنصات والمراكز الأولى، وفي النهاية تحقيق الهدف وهو الفوز باللقب وللمرة الثالثة في تاريخ مشاركتنا في هذه البطولة.

وأكد على القيمة المعنوية العالية للإنجاز الذي حققه فريق أبوظبي من خلال البطولة وما يعنيه ذلك للرياضة الإماراتية، التي يعمل فريق أبوظبي دوماً إلى تحقيقها وتسجيل التفوق والسيادة الإماراتية على الساحة البحرية الدولية.

وتطرق الرميثي في حديثه عن مشاركة زورق أبوظبي 36 بقيادة منصور المنصوري الذي يشارك للمرة الأولى هذا الموسم، حيث أكد أن المنصوري لم يكمل سباق الجولة الختامية بسبب عطل تعرض له خلال المنافسة وقال: بحكم مشاركته للموسم الأول مع فريق أبوظبي فإن المنصوري لا يزال في طور اكتساب الخبرة والمهارة، ونحن نعول عليه كثيراً في المستقبل كي يكون أحد أبطال الفريق القادرين على تحقيق الأهداف واكتساب المهارة والتميز في المشاركات الدولية.

وأهدى راشد القمزي نجم فريق أبوظبي ثالث لقب له على مستوى بطولة العالم لزوارق الفورمولا2 إلى الإمارات، مؤكداً أن الوطن الغالي يستحق بذل كل جهد وغال للوصول لأفضل المراكز وتصدر الترتيب العام في كل المشاركات.

وأحرز القمزي الصغير أحد أهم الألقاب خلال موسم شهد الكثير من الأحداث الدرامية والمواقف التي لا تنسى على صعيد المشاركة، ويروي القمزي قصة موسمه المضغوط مع البطولة قائلاً: عندما تعرضت لحادث انقلاب في الجولة الأولى في سباق الزمن الأفضل، انطلقت متأخراً في السباق الرئيسي، وبالرغم من ذلك حللت في المركز الخامس برصيد 7 نقاط، لم أيأس وعملت على التعويض في الجولات التالية لأحقق المركز الأول مرتين وأتصدر الترتيب العام في جولة الختام، الفوز لم يكن سهلاً خاصة مع الضغوط التي يتعرض لها المتسابق دوماً، والحمدلله أنهيت الموسم في أفضل نتيجة.