بوذيب تدشن موسم القدرة بسباقين تأهيليين

محمد حسن (دبي)

تدشن قرية بوذيب العالمية للقدرة بالختم صباح الغد موسم القدرة الجديد «2021 -2022»، بسباقين تأهيليين الأول لمسافة 40 كلم، والثاني لمسافة 80 كلم، بمشاركة كبيرة من الإسطبلات وأندية الفروسية التي تسعى لتأهيل خيولها للمشاركات خلال الموسم.

وتم تقسيم سباق الـ80 كلم، إلى 3 مراحل تبلغ مسافة الأولى التي تم ترسيمها بالألوان البنية 40 كلم، والمرحلة الثانية والثالثة لمسافة 20 كلم لكل منهما وتم ترسيمها باللون الأخضر. ويتكون سباق الـ40 كلم من مرحلة واحدة تم ترسيمها باللون البني.

وتنظم قرية بوذيب للقدرة 27 سباقاً وبطولة من جملة 66 سباقاً تقام خلال الموسم تستضيفها ميادين القدرة، حيث تنظم مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم 28 سباقاً وبطولة، بينما تنظم قرية الإمارات العالمية بالوثبة 11 سباقاً وبطولة.

وتغطي المجموعة المتنوعة من السباقات، كل فئات القدرة ابتداءً من البطولات الكبرى لمسافة 160 كم، ومسافة 120 كم إلى السباقات المحلية والتأهيلية الدولية، بالإضافة إلى سباقات مخصصة للسيدات وأخرى للشباب والناشئين وأصحاب الإسطبلات الخاصة من المواطنين.

ومن أبرز الفعاليات التي تستضيفها قرية بوذيب للقدرة مهرجان المغفور له بإذن الله الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان «طيّب الله ثراه»، والذي يضم سباق لمسافة 155 كلم، ويقام على مدى يومي 25 -26 فبراير 2022.

كما تنظم قرية بوذيب مهرجان كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة، والذي يضم سباقاً للسيدات، وآخر للإسطبلات الخاصة، بالإضافة إلى سباق دولي لمسافة 120 كلم.