الاتحاد الإلكتروني - أبوظبي
سجل مشعر عرفات في مكة المكرمة، المركز الأول في قائمة أعلى درجة حرارة على مستوى العالم، أمس الثلاثاء، حيث تم تسجيل درجة الحرارة 43 درجة مئوية.
#مكة #عرفات تحتل المركز الأول في قائمة أعلى درجة مسجلة في العالم يوم أمس 43م. pic.twitter.com/QoU76avnOS— أ.د. عبدالله المسند (@ALMISNID) October 13, 2021
وقال أستاذ المناخ الدكتور عبدالله المسند عبر حسابه الرسمي على "توتير": "مكة عرفات تحتل المركز الأول في قائمة أعلى درجة مسجلة في العالم يوم أمس 43م".
وأضاف "اليوم هو يوم استقرار جوي عام، وسيكون نهاراً حاراً إلى معتدل ومشمس، وليل صحو ومعتدل إلى بارد في أقصى الشمال وفوق المرتفعات الجنوبية الغربية".
يذكرأن مشعر «عرفة» يقع على الطَريق بين مكة وَالطائف، حيث يَبعُد عن مكة حوالي 22 كيلومتراً وعلى بُعد 10 كيلومترات من منى و6 كيلومترات من مزدلفة.
وتُقام عنده أَهم مناسك الحج، والتي تسمى بوقفة عرفة، وذلك في يوم التاسع من شهر ذي الحجة. وتُعد الوقفة بعرفة أهم مناسك الحج، كما قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «الحَجُّ عَرَفَةُ».
ويصل طول جبل عرفة إلى 300 متر وبوسط قمته شاخص طوله (7) أمتار ليميزه عن بقية الجبال.