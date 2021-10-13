دوري السلة يبدأ أمتاره الأولى بمشاركة 6 فرق

علي معالي (دبي)

تنطلق يوم غد النسخة 45 من دوري رجال السلة بمشاركة 6 فرق هي شباب الأهلي والشارقة والنصر والوصل والوحدة والبطائح، وهي المرة الثانية التي يتقلص فيها عدد فرق الدوري بهذا العدد بعد اعتذار الجزيرة وبني ياس والظفرة والعين عن عدم المشاركة، وأقل عدد من فرقنا في الدوري كان موسم 2017/ 2018، بوصول عدد الفرق إلى 5 فقط.

وتشهد ملاعبنا في ضربة البداية إقامة 3 مباريات، يلتقي في «الأولى» شباب الأهلي مع الوحدة بدبي الساعة السادسة والنصف، والوصل مع الشارقة في زعبيل، والنصر يستضيف البطائح على ملعبه في السابعة والربع مساء. ي

قام الدوري من 3 أدوار، على أن تقام مباريات الدور الثالث على ملاعب الفريق المتقدم، وفي المرحلة الأولى يتم تحديد ترتيب المرحلة من 1 إلى 6، ويتأهل الفريقان الحاصلان على الترتيب الأول والثاني من المرحلة للدور نصف النهائي. وفي المرحلة الثانية «ربع النهائي»، تقام المباريات بين الفرق الحاصلة على المراكز (3,4، 5,6) في المرحلة الأولى لتحديد الفريقين المتأهلين للدور نصف النهائي، بحيث تقام بينهم مباريات بنظام «بست أوف 3»، ومنها يتأهل الفريقان الفائزان للمرحلة الثالثة للدور نصف النهائي، على أن تجرى مباريات الترتيب بين الفريقين الخاسرين لتحديد المركزين 5 و6 في الترتيب النهائي.

وفي المرحلة الثالثة «نصف النهائي»، تقام مباريات بين 4 فرق متأهلة بنظام بست اوف 3، على أن يتأهل الفائز للنهائي. ويشهد دوري الموسم الجديد وجود مدرب واحد فقط على ملاعبنا هو الصربي ايفان جيرميك الذي يقود فريق النصر خلفاً للمصري أحمد عمر الذي تولى تدريب فريق شباب الأهلي، في حين تشهد بقية الأجهزة الفنية استقراراً بوجود عبدالحميد إبراهيم على رأس الجهاز الفني لفريق الشارقة والبوسني جوران في نادي الوصل وإمام محمود عبدالبديع «ميشو» في البطائح والسوري نضال بكري مع نادي الوحدة. ويحمل شباب الأهلي لقب النسخة الأخيرة من البطولة، ومن المتوقع أن تشهد مسابقة الموسم الجديد سباقاً كبيراً بين شباب الأهلي والشارقة، ومن المتوقع أن يظهر فريق البطائح في صورة المنافسة في ظل المستوى المتميز الذي يظهر عليه الفريق الذي يقدم مستويات متميزة وتأهل هذا الموسم لنهائي كأس الاتحاد، وهي البطولة المحلية الأولى التي توج بلقبها فريق الشارقة.