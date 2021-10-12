الميزانية.. مرونة واستباقية

ميزانية اتحادية بحجم طموحات وتطلعات ومشاريع الإمارات تترجم المبادئ العشرة وتثري مسيرة الخمسين، بالتوازي مع منهجية حكومية جديدة مقياسها العمل وتنفيذ المشاريع وإطلاق المبادرات الميدانية.. 290 مليار درهم ميزانية حتى عام 2026 تعكس قوة اقتصادنا ومتانة اتحادنا، وتدفع نحو اندماج الجميع في مسيرة من الإنجازات تبني على ما سبق وتواكب التطورات والتغييرات وتستشرف التحديات والحلول للوصول إلى الصدارة العالمية.

من قلب «إكسبو» يجدد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الانطلاقة نحو تحقيق أهدافنا بنمو اقتصادي مستدام يطال مختلف القطاعات بلا استثناء، ومشاريع تستهدف رفاه المواطن والمجتمع في البنية التحتية والصحة والتعليم والعمل وبرامج الإسكان وكل ما يعزز جودة الحياة في الإمارات التي تسيّدت للعام العاشر على التوالي قائمة بلدان العالم كأفضل مكان للعيش لدى الشباب العربي.

لطالما انطلقت الإمارات من رؤيتها القائمة على أهمية المرونة والتجديد خاصة في ظل التحديات العالمية التي تتطلب الاستعداد لها، بالاستباقية والعمل وإعادة صياغة الخطط والأدوات والطاقات، وهي سر تفوقنا وتسجيلنا للمنجز تلو الآخر، في ظل قيادتنا الرشيدة التي لا تعرف مستحيلاً ولا يثنيها أي تحدٍّ عن تحقيق الريادة في العالم، لذلك فإننا ندخل الخمسين بكل ثقة متسلحين بالعلم والعمل وحسن الإدارة وإمكاناتنا وطاقاتنا وقبل كل ذلك بالعزيمة التي حلقت بنا إلى الفضاء.

«الاتحاد»