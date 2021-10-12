أعلنت «اتصالات» بالتنسيق مع وزارة الداخلية عن إطلاق برنامج الدفع الميسر عبر باقات الدفع الآجل لنظام «حصنتك» الذكي للإنذار المبكر من الحريق، ما يتيح سهولة ومرونة الدفعات لأصحاب المنازل السكنية للاشتراك في الخدمة.
وقال اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع المدني بوزارة الداخلية، إن قرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2020، الذي صُدر برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي-رعاه الله- وجّه جميع المواطنين والمقيمين على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة بإلزامية تركيب أجهزة كاشف الحرائق في المنازل السكنية، وذلك من خلال إدارات الدفاع المدني بالدولة وبالتعاون مع «اتصالات»، وكافة الجهات المعنية لتسهيل إجراءات التطبيق على كافة المستويات.
وأضاف أن مشروع «حصنتك» للمنازل السكنية أطلقه سيدي الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عام 2018، يأتي تجسيداً لقرار مجلس الوزراء الذي يعكس حرص القيادة الرشيدة بأن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة، وهو نظام يعد الأول من نوعه للإنذار والتحكم الذكي في المنازل على مستوى الدولة، ويهدف إلى تسريع الاستجابة لحالات الطوارئ، ورصد أي خلل في أنظمة السلامة، من خلال الربط المباشر بغرف عمليات الدفاع المدني على مدار الساعة، وهو منظومة آلية للإنذار المبكر بالحريق توفرها وزارة الداخلية و«اتصالات» على مدار ال24 ساعة.
وأكد المرزوقي أن وزارة الداخلية تبذل كافة الجهود لتأمين سلامة الأفراد وممتلكاتهم بأفضل الطرق وباستخدام أحدث الأنظمة والتقنيات المبتكرة، وإن شريكنا «اتصالات» تتيح من خلال هذه الخطوة المزيد من المرونة للحصول على نظام «حصنتك» عبر توفيرها لباقة الدفع الآجل بخطة دفع لمدة سنتين، حيث تثمن وزارة الداخلية دور «اتصالات» وجهودها المتواصلة لدعم وإنجاح هذه المبادرة.
ومن جانبه أفاد عبد الله إبراهيم الأحمد، النائب الأول للرئيس لقطاع المؤسسات الحكومية في «اتصالات»: تفخر اتصالات بدورها الريادي في ربط أكثر من 28 ألف منزل، وتتقدم بالشكر الجزيل لعناصر الدفاع المدني بالدولة على دورهم الإنساني وجهودهم في حفظ الأرواح والممتلكات. يمكن للعملاء الراغبين بالاشتراك في خدمة «حصنتك» زيارة الموقع الإلكتروني: https://home.moi.gov.ae.