«أبوظبي الرياضي» يطلق دوري البادل تنس

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن تنظيم دوري أبوظبي للبادل تنس، خلال الفترة من نوفمبر 2021 وحتى فبراير من العام المقبل، وذلك في إطار سعيه المتواصل لتقديم المبادرات والأنشطة والفعاليات المجتمعية التي تشجع فئات المجتمع على ممارسة الرياضة ودعم التطورات التي تحققها رياضة البادل تنس والإقبال المجتمعي الذي تشهده.

وستقام منافسات الدوري في ملاعب البادل تنس في نادي أبوظبي للكريكت ونادي أبوظبي الرياضي وراديسون بلوا وليتس بادل، كما رصد مجلس أبوظبي الرياضي جوائز مالية وعينية للفائزين في منافسات الدوري بمختلف فئاته، وسيتم الكشف عن اللائحة الفنية وطريقة التسجيل في الدوري ورعاة الحدث خلال الفترة المقبلة.

من جهته، أكد عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، أن الإقبال المجتمعي الكبير الذي تشهده ملاعب بادل التنس في أبوظبي والتفاعل المهم الذي تحققه اللعبة مؤخرا، دفعنا لتقديم مبادرة دوري أبوظبي للبادل تنس وإتاحة الفرصة لكافة فئات المجتمع لتسجيل مشاركتهم والتنافس على القاب الدوري، ما يترجم خططنا الطموحة لتحفيز أفراد المجتمع على ممارسة الأنشطة الرياضية، وتعزيز قيمة ومكانة الرياضة وأهميتها في المجتمع وجعلها نمطاً للحياة اليومية. ب

دوره، قال طلال الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي: «نفخر بتنظيم منافسات دوري أبوظبي للبادل تنس بعد النجاحات الكبيرة التي تسجلها اللعبة في مجتمع أبوظبي، كما نحرص على استثمار الأعداد الكبيرة في منافسات بطولة منظمة تقام وفق لوائح فنية، وتساهم بمنح تكافؤ الفرص لجميع المشاركين وتعمل على تقديم حوافز أكبر لتسجيل مشاركة مميزة وواسعة في المنافسات التي تقام في ملاعب متنوعة، داعيا عموم فئات المجتمع لترقب الحدث الرياضي المجتمعي الجديد وتعزيز حضورهم في مشواره الجديد».

من جانبه، عبر محسن محفوظ عضو مجلس الإدارة مدير عام نادي أبوظبي الرياضي، عن سعادته بإطلاق مجلس أبوظبي لدوري أبوظبي للبادل تنس الذي سيشهد تنظيم مبارياته في ملاعب النادي التي ترحب بالجميع، وتتطلع لاستضافة الحدث واستقبال جميع المشاركين، مبيناً أن ملاعب البادل تنس في النادي تشهد إقبالاً مجتمعياً مميزاً، وسيشجع تنظيم دوري على انخراط جميع الفئات في منافسات بطولة مجتمعية تساهم في صنع أجواء تنافسية مهمة لتحقيق المزيد من المكتسبات لرياضة بادل التنس.

كما أشار سعيد المهيري مدير إدارة الرياضة المجتمعية في مجلس أبوظبي الرياضي إلى أهمية إطلاق دوري أبوظبي للبادل تنس، وانعكاسه المهم في استقطاب جميع فئات المجتمع ضمن بطولة رياضية تنافسية تشجيع على المشاركة والتفاعل والتواصل في الأنشطة الرياضية المتنوعة، ما يعزز المكانة التي قطعها مجتمع أبوظبي واهتمامه الكبير في المشاركة بكافة الفعاليات المجتمعية.

من جانبه، رحب جون لاركينز المدير الرياضي في نادي أبوظبي للكريكت بإقامة دوري أبوظبي للبادل تنس، والذي سيسهم في زيادة أعداد المشاركين ومضاعفة الاقبال المجتمعي على المشاركة في البطولة، معرباً عن سروره بالحدث الرياضي الذي سيوفر فرص مهمة ومحطات تنافسية للجميع، مؤكداً جاهزية ملاعب البادل تنس في نادي أبوظبي للكريكت لمنافسات البطولة واستقبال المشاركين.

