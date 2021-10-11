أجرى رئيس وزراء الأردن بشر الخصاونة، اليوم الاثنين، تعديلاً وزارياً، هو الرابع منذ توليه المنصب قبل عام. وصادق مرسوم ملكي على التعديل الذي يشمل ثمانية مناصب وزارية وإنشاء وزارة جديدة للاستثمار لتحفيز الاستثمار الأجنبي من أجل خلق وظائف. وعين العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الخصاونة، الذي أتم دراسته في بريطانيا، وهو دبلوماسي سابق، في شهر أكتوبر الماضي. وأبقى الخصاونة على الاقتصادي محمد العسعس، خريج جامعة هارفارد، في منصبه وزيراً للمالية. ونال العسعس إشادة صندوق النقد الدولي لتعامله مع الاقتصاد خلال الجائحة وتفاوضه على برنامج للصندوق مدته أربع سنوات بقيمة 1.3 مليار دولار أميركي مشيراً إلى الثقة في برنامج الإصلاح في الأردن.