افتتح زكريا إدريس ديبي، سفير جمهورية تشاد لدى الدولة، الجمعة، جناح بلاده في إكسبو 2020 دبي بحضور عدد من أبناء الجالية التشادية وزوار من عدة جنسيات من أنحاء العالم. ولدى زيارته جناح بلاده، وقع السفير في دفتر الزوار وحصل على ختم الزيارة على جواز سفر إكسبو 2020 دبي. وقال "يتمتع إكسبو الدولي بتاريخ طويل لكن إكسبو 2020 دبي يعد الأول من نوعه الذي يقام في منطقة الشرق الأوسط. فهو مكان مميز لنا لاكتساب الفرصة للقاء بلدان أخرى وتبادل وجهات النظر وعرض ثقافتنا وتاريخنا. ومن المهم أن نكون في مكان يجتمع فيه العالم وأن نكون جزءا من هذا الحوار. أنا على ثقة بأننا سوف نستفيد". وأضاف "نحن اليوم بحاجة إلى التعامل مع التحديات وتجاوزها لمصلحة الإنسانية.. وبحاجة أيضا إلى تجاوز خلافاتنا في الوقت الذي نجتمع فيه معا لنعمل ونتشارك في صناعة مستقبل أفضل". وذكر سفير تشاد أن "هذه هي المرة الأولى في تاريخ إكسبو الدولي التي يتم فيها تمثيل أفريقيا بشكل جيد. لأول مرة، تشارك كل دولة أفريقية بجناحها الخاص.. أود أن أشكر معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي على تحقيق ذلك". ويقع جناح تشاد في إكسبو 2020 دبي بمنطقة الفرص ويستعرض الكنوز التراثية والثقافية والفرص الاستثمارية في البلاد فضلا عن رؤيتها التنموية 2030. وتحت شعار "تشاد الذي نريد"، يأخذ الجناح الزوار في رحلة عبر ثقافات تشاد المتنوعة بما في ذلك تقاليد الأدب الشفهي والمسرح والطبيعة وفرص الاستثمار في مجموعة من القطاعات الحيوية بما في ذلك الطاقة المتجددة.