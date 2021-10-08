أعلن علماء آثار في ألمانيا يوم الخميس عن اكتشاف فؤوس ومناجل تعود إلى العصر البرونزي في حقل شمالي البلاد.
وقال عالم الآثار ميشتيلد فرويدنبرج، المسؤول عن القطع الأثرية التي تعود إلى العصر البرونزي في متحف أثري في مدينة شلسفيج: " بدون شك، تلك الأدوات تعود إلى العصر البرونزي ، حوالي 1500 عام إلى 1300 عام قبل الميلاد، بعضها تم استخدمها ولا تزال حادة".
وتم اكتشاف المجموعة في نهاية سبتمبر الماضي من قبل شخصين مرخص لهما استخدام أجهزة الكشف عن المعادن والعمل بإذن من ملاك الأرض، بالقرب من بلدة فاردورف أن دير شلي.
وبعد أن عثرا على فأسين من البرونز، توقفا عن الحفر وأبلغا المسؤولين المحليين. وحتى الآن، اكتشف الفريق أربعة فؤوس ورمح وسبعة مناجل، والتي كانت موزعة في جميع أرجاء الحقل بسبب النشاط الزراعي على مر السنين.