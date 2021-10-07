المناخ.. رؤية إماراتية

الإمارات تشارك بفاعلية في الجهود الدولية لمكافحة التغير المناخي، انطلاقاً من قناعتها بأن هذه الظاهرة تشكل تحدياً عالمياً تنعكس آثاره على البشرية وليس على مجتمع أو منطقة محددة، ولا يمكن الحفاظ على سلامة كوكب الأرض وضمان ديمومة الموارد الطبيعية إلا بجهد جماعي يتطلب سياسات وقائية على المستوى الوطني وإجراءات واتفاقات وقرارات دولية تحد من استمرار الممارسات المضرة بالبيئة والتنوع الحيوي والمناخي.

اليوم، تزامن الإمارات مسيرتها التنموية التي حددت ملامحها عبر مبادئ ومشاريع كبرى للخمسين عاماً المقبلة، مع رؤيتها الاستشرافية لمكافحة التغير المناخي، من خلال إعلان مبادرتها لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، كأول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بحيث تتكامل الجهود محلياً ودولياً من أجل حماية الأرض وفي ذات الوقت مواصلة النمو الاقتصادي والاجتماعي وبناء اقتصاد المعرفة.

رؤية القيادة الرشيدة للعملية التنموية وإيجاد الفرص الاقتصادية والاستثمارية وإطلاق المشاريع الكبرى تستند بشكل رئيس إلى الاستدامة التي تم ترجمتها في الخطط والتوجهات المستقبلية للدولة في جميع المجالات، إضافة إلى التوازن بين الاقتصاد والبيئة، بالتوازي مع سياسات وطنية وإصدار التشريعات والاستراتيجيات طويلة المدى لتنويع مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وخفض الانبعاثات الكربونية ورفع كفاءة الاستهلاك والاعتماد على الابتكار في الصناعات والأمن الغذائي، وتبني أفضل الممارسات البيئية من أجل مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.

«الاتحاد»