صناعة الفضاء

مشاريع الخمسين تحلق بنا للفضاء من جديد في مهمة ريادية تعتبر الأولى عربياً والرابعة عالمياً لاستكشاف كوكب الزهرة وحزام الكويكبات، نحمل طموحنا على متن مركبة فضائية إماراتية في رحلة تمتد 5 سنوات، لنحط فيها على الكواكب، ونشيّد هناك محطة إنجاز جديدة في مسيرة الدولة التنموية التي لم تعترف بالمعوقات يوماً، وأحالت الأحلام إلى واقع عبر الإرادة والعزيمة المستمدة من قيادتنا الرشيدة الساعية إلى وضعنا في صدارة الأمم وفق رؤية تبني الإنسان بالعلم.

الإمارات تثري المعرفة البشرية من جديد، بعد نجاحها في مهمتها العلمية لكوكب المريخ على متن «مسبار الأمل»، على أن المشروع الجديد، أضخم وأكبر وأشمل كونه يضمن مسارات متوازية تستهدف ترسيخ صناعة الفضاء في الإمارات عبر تأسيس شركات محلية متخصصة في القطاع ودعمها لتكون قادرة على رفد المهمة بخدمات أساسية، وإشراك الجامعات وتأهيل الكوادر وإنشاء برنامج تدريبي وطني متكامل لتنمية الصناعات المهنية لدى المواطنين، واحتضان العقول والكفاءات والاستثمارات في هذا المجال الحيوي.

مبادرة جديدة في مسيرة الإمارات العلمية، تنطلق من روح الاتحاد ومبادئ الخمسين لتعزز مشروع الفضاء الإماراتي الذي يعتبر الأكبر في المنطقة، وتدفع مسيرة التنمية المستدامة للأمام بسواعد وكفاءات وطنية أثبتت قدرتها على التحدي والنجاح في كل المهام، في ظل الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة والإيمان بقدرات أبناء الوطن، وتوفير التأهيل والتدريب والإمكانات المتقدمة لهم لترجمة طموح زايد واقعاً على الأرض وفي الفضاء.

"الاتحاد"