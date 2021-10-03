«إكسبو».. تحديات وإنجازات

انعقاد «إكسبو 2020 دبي» في المنطقة، لأول مرة، يعكس أهمية الدور الذي تلعبه في بناء الشراكات العالمية وفتح المجال أمام المزيد من التعاون، في ظل ما تمتلكه الإمارات ودول المنطقة من مقومات وإمكانات انعكست بشكل مميز على أجنحتها في المعرض، وأبرزت إنجازاتها ونهضتها الحضارية وسعيها لبناء مستقبل أفضل يرتكز على الإنسان، وتفعيل دوره المهم في دفع أوجه التنمية المستدامة.

في جناح الإمارات، وأجنحة الدول الخليجية الشقيقة، يرتبط الماضي بالحاضر والمستقبل، ذلك أن القيم الاجتماعية والموروثات الثقافية شكلت أساساً في إنجازات كبرى تم تحقيقها خلال العقود الماضية، مدفوعة بالعزيمة والرغبة في الريادة، كما تعتبر منطلقاً نحو تحقيق تطلعاتها إلى عالم أكثر استقراراً وتقدماً وازدهاراً.. عالم متعاون ومتحد في وجه التحديات من أجل خير البشرية.

تحديات البشرية كثيرة، وفي مجالات عديدة تم تجاوزها، واستطاعت الإمارات الريادة فيها خليجياً وعربياً، ولأن «إكسبو» منصة مثالية لطرح هذه التحديات، ومدى التقدم فيها، فإن الإمارات جاءت في المرتبة الأولى عربياً والـ18 عالمياً بالمساواة بين الجنسين، وفق تقرير أُطلق بالمعرض تحت عنوان «التوازن لغدٍ أفضل»، ليؤكد أن الإمارات أنموذجٌ في المنطقة والعالم بما أنجزت وبما تخطط له في خمسين عاماً قادمة.

"الاتحاد"