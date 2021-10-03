8 مباريات في ختام تمهيدي «عربية السلة» بالإسكندرية

دبي (الاتحا)

يسدل الستار يوم غد على الدور التمهيدي لبطولة الأندية العربية في النسخة 33 لكرة السلة التي يستضيفها نادي الاتحاد السكندري المصري بإقامة 8 مباريات: الزهراء التونسي مع الوكرة القطري لحسم صدارة المجموعة الثانية، والميناء اليمني مع اتحاد الفتح المغربي، الشارقة مع اليرموك الكويتي، والاتحاد السكندري والبليدة الجزائري، فيما تبدو الصورة واضحة بالنسبة لضيوف مجموعة «برج العرب» بحسم المقاعد الأربعة المؤهلة لدور الثمانية وهي: الاتحاد والفتح المغربي من المجموعة الأولى، والزهراء التونسي والوكرة القطري من المجموعة الثانية. والموقف يختلف نسبياً في المباريات الأربع الأخرى المقامة على صالة الاتحاد السكندري، خاصة المجموعة الرابعة الحديدية التي يتنافس على مقعديها كل من الكويت وبيروت والغرافة، اللقاء الأول يجمع بين الغرافة والبطائح، يليها حضرموت اليمني ووداد بوفاريك الجزائري، ثم الفتح السعودي والأهلي المصري، ثم بيروت اللبناني مع الكويت الكويتي، لتحديد متصدر المجموعة.

من جانب آخر، يعقد مجلس إدارة الاتحاد العربي اجتماعاً صباح اليوم الختامي للبطولة في الإسكندرية برئاسة اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي، وصرح العميد عبدالله شلبي أمين عام الاتحاد أنه أمام المجلس عدة موضوعات مهمة، في مقدمتها تحديد موعد الانتخابات القادمة للاتحاد في دورته الجديدة التي تستمر أربع سنوات، والمنتظر أن يكون خلال الفترة ما بين شهر فبراير القادم وحتى أبريل، كما يبحث المجلس تحديد مواعيد البطولات التي ستقام عام 2022، على أن يتم تحديد مكانها في وقت لاحق بعد معرفة الدول الراغبة بالاستضافة، وكما هو معروف أن الأجندة تتضمن 6 بطولات هي: بطولة الناشئين والناشئات التي تأجلت هذا العام، وكذلك بطولة منتخبات السيدات، وكل تلك البطولات كان من المقرر إقامتها في مصر خلال الصيف الماضي، بالإضافة إلى بطولة الأندية للسيدات والرجال وبطولة منتخبات الرجال.