فينجر: اسألوا رونالدو وميسي عن «القتل»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



يقاتل الفرنسي أرسين فينجر مدير تطوير كرة القدم بالاتحاد الدولي «الفيفا» بكل قوته، من أجل إقناع منتقديه ومهاجميه باقتراحه الخاص بإقامة كأس العالم كل عامين بدلاً من 4 سنوات.

وخرج مجدداً في أحد البرامج الرياضية بشبكة «راديو مونت كارلو سبورت»، بتصريحات يدافع فيها عن مشروعه، مؤكداً أنه لن يكون حملاً إضافياً على اللاعبين كما يصور البعض، بل إن عدد المباريات سيقل نظراً للجمع بين تصفيات البطولات القارية، وتصفيات كأس العالم.

وواصل فينجر «71 عاماً» الحديث عن نموذجين ما زالا على قيد الحياة، لإيضاح أن كثرة المباريات لا تقتل اللاعبين كما يدعي البعض، وقال: أنظروا إلى كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، ما زالا يلعبان ويتألقان على أمتداد أكثر من 15عاماً.

وأضاف: هناك أفكار خاطئة تتردد كثيراً من دون سند من العلم أو الحقيقة، وعندما كنت مدرباً لأرسنال الإنجليزي، لعب فريقي أمام رونالدو عام 2004، وها هو مازال يلعب حتى الآن، ويقترب من 70 مباراة كل عام، ولهذا علينا إلا نعيش مع الفكرة الخاطئة التي تقول، إن كثرة لعب كرة القدم تقتل اللاعبين.

وأضاف: خلال مشواري مدرباً كنت أواجه مشكلات مع اللاعبين الذين لا يلعبون، وليس

الذين يلعبون، والنجوم الكبار يرغبون دائماً في لعب المباريات الكبيرة، وأكثر ما يزعجهم ويصيبهم بـ «الملل والضجر» هو لعب «مباريات صغيرة».

واعترف فينجر الذي سبق له تدريب موناكو الفرنسي قبل مغامرته الإنجليزية الطويلة مع «المدفعجية»، قائلاً: من المؤكد أن السفر الكثير والرحلات الطويلة هما ما يضران اللاعبين أكثر، ولهذا سيتم حل تلك المشكلة بتقليل مدة التصفيات، وهذا يفيد الأندية واللاعبين على السواء.

وشدد فينجر على أن إقامة البطولة كل عامين لن يؤثر على «رونق» البطولة وقيمتها وأهميتها، كما يزعم البعض، ولن يؤثر أيضاً على مكانتها وتأثيرها، فالكثيرون يتمنون أقامتها ولو كل عام!