شاهد حقيقي

تتواصل جهود الإمارات النوعية على مختلف المستويات لدعم الأمن والاستقرار في شتى أرجاء العالم، خاصة في أفريقيا. وبترسيخ التعاون المشترك مع الدول الصديقة تستثمر الإمارات كل الفرص المتاحة من أجل التنمية والرخاء والسلام للجميع، كما قال أمس صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال استقباله بول كاغامي رئيس رواندا. والقارة الأفريقية شاهد حقيقي على حجم المبادرات التي تطرحها الدولة من أجل تحسن جودة الحياة والظروف المعيشية للمجتمعات الإنسانية، خاصة بعد تداعيات تفشي جائحة «كورونا».

فبتوجيهات القيادة الحكيمة، قدمت الإمارات المساعدات بكل أشكالها وأنواعها طبية وغذائية وإنسانية، وقروضاً لتمويل المشروعات الاقتصادية وتعزيز البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية، وبذلت مساعي حثيثة لتسوية النزاعات بالسبل السياسية لتجنب ويلات الحروب ومنع تفاقم المعاناة الإنسانية.

وتهدف الدولة بذلك إلى دعم الازدهار والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي. وتؤكد الشواهد على أرض الواقع أن الإمارات نجحت بجدارة في استثمار إمكاناتها وحضورها الإقليمي والدولي الفاعل ومنظومة علاقاتها، في تعزيز الاستقرار بمختلف مناطق أفريقيا، بما يمنح شعوبها المزيد من الأمل في مستقبلٍ مشرقٍ وغدٍ أفضل.

"الاتحاد"