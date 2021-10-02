إيفرتون يضاعف الضغوط على سولشاير بتعادل مثير مع يونايتد





لندن (د ب أ)

تلقت طموحات مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، صفعة جديدة وسقط الفريق في فخ التعادل 1/ 1 مع ضيفه إيفرتون، اليوم السبت في افتتاح مباريات المرحلة السابعة من المسابقة.

وفشل مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي بالمسابقة، وأهدر نقطتين جديدتين بعد هزيمته المفاجئة أمام أستون فيلا في المرحلة الماضية. ورفع كل من مانشستر يونايتد وإيفرتون رصيدهما إلى 14 نقطة، ليزاحما ليفربول في صدارة جدول المسابقة مؤقتاً، ويظل ليفربول متفوقاً بفارق الأهداف على كل من الفريقين.

وأنهى مانشستر يونايتد الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله الفرنسي أنتوني مارسيال في الدقيقة 43. وسجل أندروس تاونسيند هدف التعادل لإيفرتون في الدقيقة 65. وضاعف هذا التعادل من الضغوط الواقعة على أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد.

وقدم الفريقان عرضاً قوياً وسريعاً في الشوط الأول من المباراة، حيث كان مانشستر يونايتد هو الأفضل في الدقائق الأولى، فيما كان إسفرتون هو الأخطر في منتصف هذا الشوط، وأهدر أكثر من فرصة للتقدم قبل أن يخطف مانشستر يونايتد هدف التقدم في نهاية هذا الشوط، بعدما واصل لاعبه البرتغالي برونو فيرنانديز ممارسة هوايته في صناعة الفرص الخطيرة لزملائه.

وظل الأداء سجالا بين الفريقين في الشوط الثاني، حيث قدما عرضاً متكافئاً حتى نجح إيفرتون في خطف التعادل.