«إكسبو» يوحد الهدف

أجنحة «إكسبو دبي 2020»«تقرّب المسافات بين الشرق والغرب، وتمزج بين الثقافة والتكنولوجيا، وتوحد الرؤى وتكامل الجهود، بمعروضات وأفكار واختراعات شكلت موضع إشادة من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال زيارته مجموعة من الأجنحة في انطلاق اليوم الأول لفعاليات المعرض بدأت بجناح الإمارات الذي جسد على مساحة 15 ألف متر مربع، إنجازات الدولة ومبادئها وهويتها وقيمها ورؤاها وقدرتها على أن تكون شريكاً أساسياً مع العالم في صنع واقع أفضل وغدٍ مشرق.

« إكسبو دبي 2020» يشرع أبوابه أمام الجمهور، للدخول إلى عالم المستقبل.. عالم تترجم فيه الأمم والحضارات أفكارها إلى اختراعات تساهم في تطور البشرية وتقدم الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات واستكشاف الفرص الاقتصادية للوصول إلى التنمية المستدامة التي تكفل للأجيال المقبلة أن ينعموا بمستقبل أفضل وأكثر استقراراً وازدهاراً.

لطالما كان المعرض منذ نشأته منطلقاً لأهم الابتكارات التي قدمت خدمات جليلة للبشرية بمجالات الطب والهندسة والفضاء والطاقة وغيرها الكثير، وفي ظل التحديات الحالية فإن العالم أحوج لمزيد من الأفكار الريادية والابتكارات الكفيلة باحتواء القضايا الملحة، منها التغير المناخي وتنوع مصادر الطاقة وتأمين الغذاء ومكافحة الأمراض والأوبئة، وهذه الحلول هي عنوان«إكسبو دبي 2020» ليضع بصمة واضحة في تاريخ المعرض الأكبر عالمياً ويكون شاهداً على ميلاد عالم جديد متكاتف الجهود ومُوحد الهدف.

«الاتحاد»