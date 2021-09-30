عالم أفضل

«إكسبو 2020 دبي» انطلق من أجل الإنسان، بصوت عالمي واحد، ولغة مشتركة ومفردات تنشد التغيير والتطور، وتتطلع نحو عالم أفضل قوامه التنمية، وتحشد الجهود من أجل الابتكار والتأثير في مستقبل الأجيال المقبلة، وتعمق الشراكات لبدء حقبة جديدة من الانتعاش الاقتصادي لا تقف عند حدود جغرافية، وتطال بعوائدها شعوب العالم، جميع الشعوب، بلا استثناء.

من قبة «الوصل» قلب «إكسبو 2020 دبي» وأيقونة التواصل بين الأمم، وفي حفل افتتاح أبهر العالم، وعكس منجزات الدولة في يوبيلها الذهبي، تنطلق رسالة الإمارات إلى العالم، بترسيخ التعايش والتسامح وتقوية أواصر التعاون وتعظيم عناصر الوحدة ونبذ الفرقة والاختلاف لنتمكن من مواجهة التحديات البشرية، وإطلاق العنان للعقول لتخترع وتبتكر وتحقق الاستدامة اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً.

في حفل افتتاح «إكسبو 2020 دبي»، أثبتنا قدرتنا على إلهام العالم، وقدمنا أنموذجنا التنموي بأبهى صورة، وعبرنا عن قيمنا ومبادئنا واعتزازنا بثقافتنا ضمن رؤية واضحة لمستقبلنا، في ظل القيادة الرشيدة التي آمنت ببناء الإنسان أولاً وأخيراً، وانتهجت العلم والعمل للتطور والتقدم، ما مكن الإمارات من وضع بصماتها في الفضاء، ورفع من وتيرة صدارتها فيما يزيد على مئة مؤشر للتنافسية العالمية.

تنظيم رفيع المستوى لحفل الافتتاح الاستثنائي، وتجهيزات ضخمة، وتغطية إعلامية عمَّت الأرض، ولوحات فنية عبرت عن الهمة والعزيمة والطموح، وكلمات خلدت الحدث في ذاكرة الأجيال، تحت مظلة عالمية للحوار والعمل المشترك والتواصل الحضاري والثقافي لتحقيق طموحات الشعوب بالاستقرار والتنمية والازدهار، ولرسم ملامح المستقبل.

«الاتحاد»