«إكسبو».. اليوم

اليوم تتوج دولة الإمارات ثماني سنوات من التفكير والتخطيط والعمل، منذ الإعلان عن فوز دبي بتنظيم «إكسبو 2020»، لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.. اليوم سيرى العالم إمكاناتنا وقدراتنا على الإبداع في حدث استثنائي، سيكون بمستوى إنجازات الإمارات وريادتها وتنافسيتها.. اليوم سنترجم رؤية القيادة الرشيدة لتعميم التنمية والاستدامة، وإحلال السلام والاستقرار والازدهار.. اليوم سنعلن عن أكبر شراكة بين دول العالم لتوحيد الجهود في مواجهة التحديات.

بكل تأكيد، سنبهر العالم اليوم، فنحن في الإمارات عنواننا التميز، و«إكسبو» امتداد أنموذجي لهذا العنوان، فجميع المؤسسات والقطاعات وأعضاء الفريق الوطني ضمن أعلى درجات الجاهزية لاستقبال الزوار في تجربة أقل ما يمكن وصفها بأنها «من المستقبل»، تمتزج فيها الحضارات واللغات والثقافات، وتلتقي عبرها العقول والمواهب للحوار واستشراف التحديات، وينطلق منها العالم نحو مرحلة انتعاش اقتصادي.

«إكسبو دبي» سيكون استثنائياً في كل شيء، وسنصنع من «المعرض العظيم» إرثاً حضارياً خالداً في تاريخ الشعوب، ومحفوراً في ذاكرة الإنسانية كأهم المحطات التي شكلت نقطة تحول نحو تعزيز التواصل الحضاري، ومنصة لوضع رؤية موحدة شاملة ومستدامة للسنوات المقبلة، ومحركاً لعجلة الاقتصاد، وشاهداً على إنجازاتنا في ذكرى يوبيلنا الذهبي وانطلاقتنا نحو الخمسين.

"الاتحاد"