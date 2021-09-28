مهام نبيلة

الإمارات تجدد دعوتها لبذل الجهود وتعزيز فرص الاستقرار في المنطقة والعالم، وبلورة حلول سلمية للنزاعات، وتحقيق النمو الاقتصادي، والتعاون بين الدول كافة في مواجهة التحديات المشتركة، انطلاقاً من سياستها الثابتة وترجمة لمبادئ الخمسين الداعية للمفاوضات والحوار كأساس لحل الخلافات كافة، والسعي مع الشركاء الإقليميين والأصدقاء العالميين لتحقيق السلام، ومكافحة التطرف والإرهاب، وترسيخ الأخوة الإنسانية، والوقوف مع شعوب العالم في الأزمات والكوارث.

في كلمتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، تعبّر الإمارات عن رؤيتها الواضحة نحو عالم مستقر خالٍ من النزاعات، تسوده التنمية، وتلتقي فيه الجهود لمواجهة الأزمات، مثل التغير المناخي، ومكافحة الأوبئة، والعمل على تحفيز الابتكار وتعزيز الشمولية، وهي مهام نبيلة ستضطلع بها الإمارات أيضاً خلال عضويتها في مجلس الأمن للفترة بين 2022 و2023، مستثمرة إمكاناتها ومكانتها وسمعتها الدولية لدفع عجلة التقدم وتعزيز روح التعاون والشراكة والازدهار للجميع بلا استثناء.

الإمارات تعمل ضمن جهودها الدولية على إيجاد حلول مستدامة لمختلف القضايا والملفات، وهذه الحلول لن تتحقق إلا بترسيخ الاستقرار عبر إعلاء قيم التعايش والتسامح ولقاء الحضارات، وإيجاد البيئة المناسبة لإطلاق العنان أمام العقول لتبدع في مجال التكنولوجيا الحديثة والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي، وهي أهم الأدوات التي ستمكّن العالم من مواجهة أزماته.. هذا العالم الذي تجمعه الإمارات في «إكسبو 2020 دبي» بعد أيام لينطلق نحو التعافي ويستعد لصنع المستقبل.

"الاتحاد"