«البيت متوحد» لوحة المطايا السابعة تكتمل في الوثبة

عبدالله عامر (الوثبة)

تنطلق صباح الغد بالميدان الجنوبي في منطقة الوثبة منافسات النسخة السابعة من مهرجان البيت متوحد لسباقات الهجن2021 والذي يأتي استكمالا لنجاحات النسخ السابقة، وخصصت اللجنة المنظمة للمهرجان 20 شوطاً لفئة الحقايق الصعوب منها 10 للإنتاج ومثلها للمفتوح.. وتأتي الانطلاقة مع الشوط الرئيسي الأول للأبكار الصعوب الإنتاج، حيث تركض نجائب الأصايل من أجل حصد الناموس والمركز الأول في المهرجان، والحصول على الجائزة المالية المخصصة للفائز بالشوط وهي عبارة عن مجسم البيت متوحد و200 ألف درهم، فيما يحصل الفائزون بالمراكز من الثاني وحتى العاشر على جوائز مالية قيمة.

وخصص الشوط الرئيسي الثاني للجعدان الصعوب الإنتاج، إذ يحصل الفائز على مجسم البيت متوحد و200 ألف درهم، أما الأشواط من الثالث وحتى العاشر فيحصل الفائز بناموس الشوط على الجائزة المالية وقدرها 200 ألف درهم، فيما يحصل الفائزون بالأشواط من الثالث إلى الخامس على جائزة نقدية تصل إلى 100 ألف درهم ومن الخامس إلى العاشر على 100 ألف درهم..

وفي الأشواط المفتوحة من الحادي عشر وحتى الشوط العشرون يحصل الفائز بالشوط الحادي عشر للحقايق الصعوب على مجسم البيت متوحد و200 ألف درهم للفائز بناموس الشوط، ويحصل الفائز بالشوط الثاني عشر للحقايق الجعدان الصعوب على مجسم البيت متوحد و200 ألف درهم، ويحصل الفائزون بالأشواط من الثالث عشر إلى الخامس عشر على جائزة نقدية قدرها 100 ألف درهم، ويحصل الفائزون في بقية الأشواط إلى العشرين على 50 ألف درهم، ويمثل مهرجان البيت متوحد أحد اهم السباقات التي امتدت على مدار 7 سنوات.

وثمن معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن الدعم اللامحدود للقيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، للرياضة والرياضيين بشكل عام وسباقات الهجن على وجه الخصوص والذي كان له بالغ الأثر فيما تحققه رياضة الإمارات من نجاحات وتفوق في كافة المجالات.

وأشاد معاليه بالاهتمام الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مؤكدا بأن هذا الاهتمام ساهم في الحفاظ على الموروث العربي الأصيل وتطويره وزيادة شعبيته وإثرائه على الصعد كافة حتى ترسخ في نفوس الأجيال وتنمية روح الانتماء والارتباط بالتراث لديهم.

كما ثمن معاليه جهود سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في الدفع بسباقات الهجن نحو آفاق أرحب من خلال متابعته وتوجيهاته التي دائما ما تحقق قفزات في السباقات على مستوى التطور التكنولوجي والتطوير وتوفير البنية التحتية للميادين، وأكد معاليه أن زيادة الدعم للمهرجان يؤكد على أهمية هذه الرياضة التراثية. جاء ذلك بمناسبة انطلاق منافسات النسخة السادسة لمهرجان البيت متوحد للحقايق الصعوب، وأوضح معاليه بأن سباقات الهجن إرث وتاريخ وارتباط بماضي الآباء والأجداد الذين قدموا لنا هذا التراث الغالي الذي يحمل معاني عديدة وعميقة ترسخت في النفوس تناقلتها الأجيال عبر السنين لتقدمها للأجيال الحالية من أجل أن تتواصل مسيرة الارتباط بها بكل فخر واعتزاز.

وأضاف معاليه: في المواسم الماضية تفاعل الجميع مع المهرجان فقدموا لوحات رائعة من خلال إسهام المضمرين والملاك ودفعهم بنخب المطايا في السباقات مما أثرى الميادين في كافة المنافسات وأضاف معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان بأن الجميع يسعى إلى تقديم موسم مميز مليء بالحيوية والتنافس الشريف يخدم كل الأهداف التي تقام من أجلها السباقات ويعزز رؤى القيادة الرشيد في الحفاظ على تراث الآباء والأجداد والتمسك به وغرسه في نفوس الأجيال لأن في ذلك رسالة سامية يجب على الجميع فهمها وإيصالها بكل أمانة.



وأعرب عدد من ملاك الهجن عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة على إقامة المهرجان وتخصيص جوائز مالية قيمة للفائزين فيه مؤكدين أن هذا الدعم يعتبر أحد الركائز الأساسية في أستمرارية الأقبال الكبير الذي تحظى به هذه الرياضة من قبل شريحة كبيرة من الملاك والمضمرين والذين يمثلون جميع الميادين الخاصة بسباقات الهجن من جميع دول مجلس التعاون الخليجي، كما أثنى الملاك على التنظيم المميز الذي خرجت به النسخ السابقة من المهرجان ما يؤكد على أن النسخة الحالية لن تقل عن سابقتها بفضل القوانين التي يضعها اتحاد سباقات الهجن والمسؤول عن تنظيم سباقات الهجن في الدولة بالإضافة للإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بالمشاركة في المهرجان.