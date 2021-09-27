«إكسبو» شراكة للمستقبل

شراكة الإمارات والاتحاد الأوروبي، تتجلى بأبهى صورها عبر مشاركة دول الاتحاد الأوروبي الـ27 في فعاليات «إكسبو 2020 دبي» الذي سينطلق خلال أيام، حيث تتعزز أوجه الشراكة عبر هذه المنصة العالمية في قطاعات عديدة، أهمها مواجهة تداعيات التغير المناخي، والابتكار والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي، وتوفير الفرص الاقتصادية، وتعزيز التنمية المستدامة، خاصة أن الحدث المرتقب هو نقطة انطلاق العالم نحو التعافي وتنشيط المنظومة الاقتصادية والتجارية بعد «الجائحة».

لطالما شكل «إكسبو» عبر تاريخه العريق، فرصة أمام الدول لعرض كل ما هو مبتكر وجديد، خاصة فيما يتعلق بعلوم المستقبل، من أجل خدمة البشر وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات العالمية التي تتشاركها الإنسانية بعامتها، ولا تقتصر على دولة أو منطقة جغرافية معينة، كتحديات الغذاء والزراعة والصحة والمناخ؛ لذلك فإن جميع المجتمعات والدول معنية بتوحيد جهودها لاحتواء تداعيات أي أزمة عبر تبادل الخبرات والأفكار في منصات نوعية، مثل «إكسبو 2020 دبي» الذي يرفع شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل».

«إكسبو دبي» يقارب بين القارات ويجمع الأمم في مكان واحد، ويفتح أبواب الحوار والتفاهم والتواصل على مصراعيها بين الشعوب، امتداد لدور الإمارات التاريخي ومبادئها في تعميم قيم التعايش والتسامح، وتعزيز عوامل تحقيق الاستقرار والأمن وتمهيد الطريق أمام التنمية ودفع عجلة التقدم وتعزيز روح التعاون والشراكة والازدهار من أجل مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.

"الاتحاد"