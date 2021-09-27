«أكوا باور» تمول مشروعات طاقة متجددة بسندات خضراء

الرياض (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور السعودية اليوم الاثنين إن الشركة، المملوكة جزئيا لصندوق الثروة السيادية السعودي، ستبحث إصدار سندات «خضراء» بداية العام المقبل لتمويل بعض مشروعاتها للطاقة المتجددة.

وقال بادي بادماناثان لـ«رويترز» إن أكوا باور لديها بالفعل خمسة مشروعات مؤهلة للحصول على تمويل أخضر ستتطلب مجتمعة ما يقل قليلا عن عشرة مليارات دولار.

وقال على هامش مؤتمر في الرياض «يجب أن يكون لديك أصول تشغيلية حتى تتمكن من تحقيق إيرادات بعد ذلك من أجل إصدار السندات. لذلك سنحقق ذلك».

وتابع قائلا «من خلال هذه المحفظة في حد ذاتها، هناك الكثير من الفرص بالنسبة لنا لننظر في أمر السندات الخضراء وبالتأكيد سنبحث ذلك في العام المقبل وما بعده».

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت أكوا باور عن نيتها جمع ما يصل إلى 1.2 مليار دولار عبر طرح أسهمها في بورصة الرياض في طرح عام أولي من المتوقع أن يكون الأكبر في المملكة منذ طرح أرامكو الذي كان الأكبر في العالم.

وتمكنت أكوا باور وكونسورتيوم الشهر الماضي من تدبير تمويل لمشروع سدير للطاقة الشمسية، الأول في برنامج صندوق الاستثمارات العامة للطاقة المتجددة بطاقة توليد تبلغ 1.5 جيجاواط.

وانضمت شركة المياه والكهرباء القابضة (بديل) المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي وكذلك وحدة لأرامكو لأكوا في هذا الكونسورتيوم.

وقالت أكوا إن المشروع، الذي يتكلف 3.4 مليار ريال (907 ملايين دولار) سيكون من أكبر محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية والذي يتم تنفيذه عبر متعاقد واحد والأكبر في المملكة.