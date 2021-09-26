الدرعي يعتمد تشكيل لجان الجودو للدورة الجديدة



أبوظبي (الاتحاد)

اعتمد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، اللجان الفرعية المساعدة لإدارة نشاط الجودو المحلي خلال الدورة الجديدة 2021 - 2024، والتي تسهم في دعم مسيرة اللعبة خلال المرحلة المقبلة، لمواصلة النجاحات التي تحققت خلال المرحلة الماضية على كافة المستويات على الرغم من ظروف جائحة كورونا.

وشكلت لجنة الجودو للنشاط المحلي برئاسة محمد جاسم أمين السر المساعد، وضمت اللجنة الفنية في عضويتها مدرب المنتخبات الوطنية الياباني اشيدو كواك والمدربين جعفر النخلي، موح الموح وأنيس الدخيلي.

وضمت لجنة المسابقات في عضويتها الحكم الدولي أحمد البلوشي وشعبان السيد المدير الفني للاتحاد، بينما شكلت لجنة الحكام من الحكم الدولي أحمد سليمان البلوشي وهشام آل علي، وضمت لجنة الأحزمة أحمد البلوشي وأشرف حسين ود. سلام الخطاط.

وتمنى محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد أن يشهد الموسم الجديد المزيد من النجاحات بعد النتائج الإيجابية التي تحققت على المستوى العربي، حيث يستعد الاتحاد لاستئناف النشاط المحلي، بجانب المشاركات العربية الخارجية التي تم اعتمادها مؤخراً خلال اجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد العربي، التي عقدت بالقاهرة على هامش البطولة العربية برئاسة اليمني المهندس نعمان شاهر رئيس الاتحاد العربي، وهي البطولة العربية للأندية للبراعم والأشبال، والبطولة العربية للمنتخبات للناشئين والشباب والرجال، والتي تستضيفها مدينة عمان الأردنية خلال شهر مارس 2022، والبطولة العربية للأندية للبراعم والأشبال والناشئين خلال شهر سبتمبر بتونس والبطولة العربية للأندية للشباب والرجال والكاتا والقدامى في شهر نوفمبر بالمغرب، إلا جانب دورات المدربين والحكام والإدارة على هامش هذه البطولات.