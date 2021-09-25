دبي (الاتحاد) أعلنت النقابة العامة لأطباء أسنان مصر، والتي أنشأت عام 1944، الانضمام إلى مبادرة «ووترفولز» بحضور نخبة من أبرز الأسماء في مجال طب الأسنان في الوطن العربي والعالم. جاء ذلك في الجلسة والتي أدارها الدكتور عبدالسلام المدني، الرئيس التنفيذي لمبادرة ووترفولز للتعليم المستمر من الإمارات إلى العالم، الرئيس التنفيذي للاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان ومؤتمر ومعرض «إيدك دبي»، ورئيس اندكس القابضة بخطاب افتتاحي رحب فيه بالحضور وقال: «نحن سعداء جداً بانضمام النقابة العامة لأطباء أسنان مصر لمبادرة ووترفولز للتعليم المستمر والتي وصل عدد المستفيدين منها أكثر من 867,594 مستفيدا من 197 دولة حول العالم.» كما أعرب الدكتور عبد السلام عن تقديره للنقابة العامة لأطباء أسنان مصر، موضحاً أن هذا التعاون يضيف قيمة كبيرة لجميع المستفيدين حيث يمكنهم من تطوير معرفتهم وخبراتهم من خلال تبادل الخبرات بين المهنيين الطبيين العالميين من مختلف الخلفيات والتخصصات. وأضاف: «تسلط مبادرة ووترفولز الضوء على أهمية التحول الرقمي في طب الأسنان وتمكين الأطباء في مجالات إدارة الرعاية الصحية والمستشفيات من خلال جلسات علمية متخصصة من شأنها الارتقاء بالرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم». ومن جانبه قال العقيد عبدالرحمن المنصوري، مدير المكتب التنفيذي لإدارة المكافآت السلوكية- وزارة اللا مستحيل: «تم إطلاق مبادرة ووترفولز للتعليم المستمر من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وبمتابعة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في وقت نشهد فيه تغييرات كبيرة وجذرية في ظل الوباء الذي اجتاح العالم، حيث تعد مبادرة ووترفولز للتعليم المستمر منصة تفاعلية متكاملة تتيح للأطباء والخبراء والمختصين في مجال الرعاية الصحية تبادل الخبرات والمعرفة واكتساب ساعات تعليم معتمدة من جهات دولية، وهو عنصر هام حرصنا على وجوده في المبادرة.» وأضاف: «لقد أثبتت دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال مواجهتها لوباء كوفيد-19 جاهزيتها في التعامل مع الأزمات حيث أصبحت نموذجاً ناجحاً في كيفية إدارة تلك الأزمات واحتواء مخاطرها، وخلق فرص لمواصلة مسيرة التنمية، وتعد مبادرة ووترفولز للتعليم المستمر دليلاً جلياً على ذلك، حيث ساهمت المبادرة في تمكين ودعم كوادر الرعاية الصحية والعاملين في خط الدفاع الأول حول العالم.» واختتم كلمته قائلاً: «نحن فخورون جداً بانضمام النقابة العامة لأطباء أسنان مصر للمبادرة، حيث سيتسنى لأطباء الأسنان حول العالم الاستفادة من خبرات أطباء الأسنان المصريين الكبيرة مما سيؤدي إلى الارتقاء بطب الأسنان في جميع أنحاء العالم.» وقال الدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء أسنان مصر: «منذ بدء الدورة النقابية الحالية في أغسطس 2020، تسعى النقابة إلى بناء جسور التواصل مع الهيئات الدولية لتمكين أطباء الأسنان في مصر والعالم العربي. كما تحرص النقابة على رفع مستوى طب الأسنان عن طريق الدورات والمحاضرات المعتمدة لمواكبة التطور السريع في علوم طب الأسنان وخاصة التحول الرقمي في طب الأسنان. وأضاف:»وتعد إحدى ثمار هذه المساعي توقيع بروتوكول التعاون مع مبادرة ووترفولز لدمج أطباء الأسنان في مصر مع هذا التجمع الكبير لأطباء الأسنان في المنطقة مما يسهل المشاركة العلمية وتبادل الخبرات بين المختصين والخبراء. هذا وتعد مبادرة ووترفولز أكبر مبادرة عالمية للتعليم المستمر والتدريب التخصصي عن بُعْد، والتي انطلقت من الإمارات إلى العالم بدعم ورؤية القيادة الرشيدة، وذلك لتدريب وتمكين نحو مليون شخص من الكوادر الطبية، من خلال جلسات تعليمية تخصصية وورش عمل تدريبية وندوات ومحاضرات معتمدة من قبل هيئات ومنظمات معترف بها عالميًا تسعى إلى تأهيل وتمكين الكوادر الطبية والصحية ومساعدتهم على مواصلة التعلم في ظل الظروف المصاحبة لكوفيد-19 وتمكينهم من استكمال مسيرتهم العلمية من خلال التعليم المستمر عن بُعد. هذا وقد بلغ عدد المستفيدين من مبادرة «ووترفولز»Waterfalls العالمية منذ انطلاقها أكثر من 867,594 طبيبا ومختصا في القطاع الطبي من 197 دولة حول العالم من خلال أكثر من 553 جلسة علمية بدعم من أكثر من 82 معهدًا أكاديميًا وعلميًا يقدمها 344 من أهم المحاضرين والمختصين في 15 مجالا طبيا مختلفا، والتي تساهم في تعزيز مهارات وخبرات المشاركين، واطلاعهم على أحدث المستجدات في مجالهم، مما يؤهلهم لمواجهة كافة الأزمات الصحية والحالات الطارئة في المستقبل. هذا وقد طوّرت مبادرة «ووترفولز»Waterfalls للتعليم المستمر من قبل إدارة المكافآت السلوكية في «وزارة اللامستحيل» بالتعاون مع شركة «اندكس القابضة».