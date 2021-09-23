الشارقة والجزيرة.. قمة البطلين

علي معالي (الشارقة)

للعام الثاني على التوالي يلتقي فريقا الشارقة والجزيرة في الجولة الخامسة، ولكن الفارق أن مواجهة الموسم الماضي كانت على ملعب الجزيرة، ولكن هذا الموسم في بيت «الملك»، كما أنها مباراة تحمل عنوان لقاء البطلين، الجزيرة هو حامل اللقب، والشارقة هو من سبق الجزيرة للقب، في موسم 2018- 2019، والقمة بين الكبيرين دائماً ما تحمل الكثير من التحديات.

المباراة رقم 24 بين الفريقين في عصر الاحتراف، وخلال 23 مباراة سابقة كانت نسبة الفوز لصالح «فخر أبوظبي» هي الأكبر بواقع 14 مباراة مقابل 4 مباريات للملك، وتعادلا 5 مرات.

وخلال الموسم الماضي تبادل الفريقان الفوز، حيث نجح الشارقة في تحقيق الانتصار في الجولة الخامسة بهدف نظيف، ورد الجزيرة في الإمارة الباسمة في الجولة الـ18 بثلاثية، ويعتمد كل فريق في لقاء الليلة على عدة مفاتيح مهمة للغاية من لاعبين محليين وأجانب، ورغم الغيابات المتوقعة، خاصة في صفوف الشارقة، لكن المتوقع أن تحمل المباراة عنوان الإثارة والمتعة التي عهدناها في لقاءات البطلين في السنوات الأخيرة.