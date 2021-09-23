في الفورمولا-1.. انطلاقة من المركز الأخير بسبب محرك جديد

برلين (د ب أ)

يحصل تشارلز لوكلير سائق فريق فيراري، على تحديث في محرك سيارته خلال سباق الجائزة الكبرى الروسي، المقرر إقامته الأحد المقبل ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، ولكن هذا يعني أن السائق سيضطر لبدء السائق الذي يقام في سوتشي من مركز الانطلاق الأخير.

وأكد فريق فيراري أنه سيتم الاستعانة بوحدة الطاقة المحسنة، وبالفعل استخدم لوكلير الحد الأقصى بتغيير 3 محركات للسائق في الموسم، وأي تغيير إضافي ينتج عنه عقوبة البدء من المركز الأخير في شبكة الانطلاق. ويحتل لوكلير المركز السادس في ترتيب فئة السائقين بعد مرور 14 سباقا من أصل 22 هذا الموسم.