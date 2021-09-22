نهضة سعودية

نهضة متسارعة تشهدها المملكة العربية السعودية، تتجدد كل عام مع احتفالاتها باليوم الوطني الـ91.. وتتشارك الإمارات والسعودية، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد «حفظه الله»، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الفخر والعز بتلك النهضة، ذلك أن الأفراح والمنجزات والهدف واحد.

الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين الإمارات والسعودية، وما وصلت إليه من مستويات عالية، تجسد تميز العلاقات الأخوية والتاريخية بين الشقيقين، والحرص على تنميتها بشكل متواصل، بما يساهم في تنشيط حركة التجارة والمال والأعمال، ودفع التنمية في المنطقة، وتبادل الخبرات في مختلف المجالات، إضافة إلى انعكاس تلك العلاقات إيجاباً على تحقيق تطلعات شعبي البلدين بالتقدم والازدهار.

الإمارات في صدارة الدول المستثمرة في المملكة، والسعودية الشريك التجاري الأول عربياً والثالث عالمياً للدولة، وتمتلك 4459 علامة تجارية مسجلة في الإمارات، ما يؤكد استراتيجية تلك الشراكة التي تنطلق من رؤية استباقية من أجل المستقبل، والعمل على تذليل العقبات كافة عبر اللقاءات التنسيقية بين المجلس المشترك واللجان التي تجدُّ حثيثاً لإطلاق مبادرات نوعية، منها ما هو ذو أبعاد اقتصادية عالمية.

الإمارات والسعودية تتميزان بكونهما بين الاقتصادات الأهم في العالم، وبأنهما قوتان اقتصاديتان كبيرتان في المنطقة، ودولتان فاعلتان في إطار العمل الخليجي المشترك، إلى جانب مكانتهما الدولية في العمل على تعزيز الأمن والاستقرار، وتهيئة البيئة المناسبة لإحداث التنمية واستدامتها، من أجل حياة أفضل للأجيال المقبلة.

"الاتحاد"