«سبورت ان لايف» ترعى منتخبات الدراجات



الشارقة (الاتحاد)

وقع اتحاد الدراجات الهوائية اتفاقية تعاون ورعاية مع مجموعة «سبورت ان لايف» في إمارة الشارقة بموجبها تقوم المجموعة بتوفير أغذية طاقة طبيعية لمنتخبي الرجال وتحت 23 سنة تساهم في مد لاعبي المنتخبات الوطنية بالطاقة، وتمنحهم مزيداً من الجهد والتميز والتركيز في الأداء خلال التدريبات والبطولات.

جرت مراسم توقيع الاتفاقية في المقر المؤقت للاتحاد بحضور ياسر الدوخي الأمين العام للاتحاد وفاتشية زادوريان المدير الفني للاتحاد، ومن جانب الشركة الراعية نيكولاس جيروت الرئيس التنفيذي لمجموعة «سبورت ان لايف». وتمتد الشركة الراعية المنتخبات الوطنية (للرجال وتحت 23 سنة) بأغذية الطاقة في جميع مشاركات المنتخب الوطني خلال عام كامل.

من جانبه حرص ياسر الدوخي الأمين العام لاتحاد الدراجات على الترحيب بمبادرة الرعاية التي تقدمت بها مجموعة سبورت ان لايف لاتحاد الدراجات، وإلى لاعبي المنتخبات الوطنية على وجه التحديد، مشيراً إلى أن مجلس إدارة الاتحاد برئاسة منصور بوعصيبة سعيد بمثل هذه المبادرات التي تساهم في دعم مسيرة الاتحاد والرياضة والرياضيين على مستوى الدولة، متمنياً مزيداً من المبادرات والشراكات التي تصب في مصلحة مسيرة اتحاد الدراجات.

أكد نيكولاس جيروت الرئيس التنفيذي لمجموعة «سبورت ان لايف»، أن بالشراكة مع اتحاد الدراجات والسماح له بدعم مسيرة المنتخبات الوطنية، من خلال تقديم منتجات الطاقة الطبيعية لمدة عام كامل، معتبراً التعاون مع اتحاد الدراجات يصب في مصلحة الشركة والمنتج ذاته، متمنياً مزيداً من التوفيق والنجاح لمسيرة منتخب الدراجات خلال المرحلة المقبلة.