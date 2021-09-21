أكدت الدكتورة فريدة الحوسني المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة أن دولة الإمارات نجحت في التعامل مع جائحة "كوفيد - 19" بكل المقاييس وتكللت كافة الجهود التي بذلتها مختلف الفرق العاملة في مكافحة الجائحة بالتوفيق والنجاح وهو ما يعد ثمرة الرؤية السديدة لقيادتنا الرشيدة والاستباقية الوطنية للدولة في كافة القطاعات الحيوية.
وقالت خلال الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول مستجدات فيروس كورونا المستجد: إننا نشهد ذلك في القطاع الصحي الذي أثبت متانة وجاهزية بنيته التحتية بما يضم من كوادر مؤهلة وبما يضمن التأهب والجاهزية على كافة المستويات لمواجهة مختلف أنواع الطوارئ والأزمات وهو ما جعل الامارات تتبوأ المراكز الأولى في التعامل مع جائحة كوفيد - 19 عالميا.
وكشفت الدكتورة فريدة الحوسني أن دولة الامارات حققت المرتبة الثالثة عالمياً في عدد فحوصات الكشف عن "كوفيد - 19 " والتي تم إجراؤها لكل 1000 من السكان للبلدان التي يزيد عدد سكانها على مليون نسمة بحسب موقع Our World in Data وذلك منذ بداية الجائحة وحتى تاريخ 12 سبتمبر الجاري كما جاءت في المرتبة الخامسة عالميا من حيث قلة عدد الوفيات من الإصابات المؤكدة بفيروس "كوفيد - 19" بحسب أرقام المنصة العالمية بتاريخ 12 سبتمبر الجاري أيضا.
وقالت الدكتورة فريدة الحوسني المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة: أسهمت الجهود المبذولة وتكثيف اجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف وبشكل ملحوظ عن حالات الاصابات بالإضافة الى أن توافر لقاحات متعددة ضد فيروس "كوفيد - 19" وزيادة الوعي العام لدى المواطنين والمقيمين بضرورة تلقي اللقاح ساهم إلى حد بعيد في الانخفاض الملحوظ والاتجاه التنازلي في أعداد الاصابات المسجلة في الدولة لتحرز الإمارات تقدما سريعا في عملية التعافي بعد الجائحة.
وأضافت: نرى ثمرة هذه الجهود من خلال النتائج والبيانات التي تشير إلى انخفاض ملحوظ في نسبة الإصابة بكوفيد-19 في الدولة الذي بلغ 60 % مقارنةً بشهر أغسطس الماضي لتسجل بذلك أدنى نسبة في عدد الإصابات منذ عام. وبينت أن اللقاحات تسهم بشكل عام في الوقاية من الإصابة ومضاعفات المرض والدخول للمستشفيات وتقليل فترة المكوث في المستشفيات وعدم الحاجة إلى أجهزة التنفس الصناعي مقارنة بالفئة غير المطعمة وتم الإعلان عن توفير الجرعات الداعمة للقاح وساهمت هذه الجرعات في تعزيز المناعة بشكل كبير وبالتالي خفض عدد الحالات الذي نشهده في الوقت الحالي. وأوضحت أن الجرعة الداعمة هي عبارة عن إعطاء المتلقي جرعة إضافية بعد حصوله على جرعة أساسية من التطعيم حيث تكون الجرعة الداعمة لتحسين المناعة لتصل إلى مستويات قادرة فيها على حماية الجسم من الفيروس بعد انخفاض ذاكرة التعرف عليه مع مرور الوقت لذا نوصي الأفراد المؤهلين للجرعة الداعمة بالحرص على أخذ هذه الجرعة في موعدها.
وقالت الدكتورة فريدة الحوسني إن موسم الإنفلونزا الموسمية هذه الأيام يتزامن مع جائحة "كوفيد-19" وتتشابه أعراض كلا المرضين بشكل كبير وإننا نشجع أفراد المجتمع على التوجه إلى المراكز الصحية والمبادرة لأخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية لتوفير الحماية ضد الفيروسات الشائعة التي تسبب المرض لاسيما للفئات الأكثر عرضة لمضاعفات الانفلونزا وهم كبار السن والأشخاص المصابون بالأمراض المزمنة والسيدات الحوامل والأطفال خصوصا الأقل من 5 سنوات.
وأكدت أن التطعيم يعتبر أفضل طريقة فعالة وآمنة للوقاية من العدوى وأنجح التدخلات الطبية لذلك نوصي أفراد المجتمع بأخذ تطعيم الأنفلونزا الموسمي ونذكركم أيضا بأهمية المبادرة بتطعيم كوفيد-19 وأن الفاصل الزمني الموصى به بين تطعيم الإنفلونزا وتطعيم كوفيد-19 هو أسبوعان.
وقالت إن نجاح دولة الامارات ما كان ليتحقق لولا التكامل المجتمعي الذي كان المحرك للوصول للمستهدفات والعودة للحياة الطبيعية الجديدة فقد كان أحد أهم عوامل نجاح الدولة في انخفاض عدد حالات الاصابات هو الدور الايجابي لأفراد المجتمع والالتزام بالإجراءات الوقائية. وأضافت: على المجتمع دور في المرحلة المقبلة لا يقل أهمية عن أدوار ومسؤوليات الجهات المختصة والمعنية للتعامل مع الجائحة وإننا على ثقة كبيرة بأن التزام الجمهور بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية يعكس مدى اهتمامنا بأنفسنا وأحبائنا ومجتمعنا.
وأكدت أهمية حرص المجتمع لما له من دور أساسي في حماية نفسه من انتشار فيروس كوفيد-19 وتحوراته فالسلوك المجتمعي يعتبر وسيلة للحفاظ على مكتسبات الدولة حتى ننعم بالحياة الطبيعية الجديدة فجميع المبادرات والجهود عززت من الإمكانيات والتدابير اللازمة لضمان عودة الحياة الطبيعية الجديدة والآمنة مما عزز ثقة مجتمع دولة الإمارات بجهود الحكومة والقطاعات المعنية في احتواء الجائحة.
وقال: إننا ننصح الجميع بجعل الفحوصات عادة أساسية في حياتنا اليومية، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية كلبس الكمامات والتباعد الجسدي.
وذكرت أن جميع المؤشرات تبشر بالعودة للحياة الطبيعية الجديدة واستمرارية الأعمال الروتينية والأنشطة مع الحرص على اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية التي وضعتها الجهات المعنية لضمان توفير الأمن الصحي والسلامة والوقاية لجميع أفراد المجتمع وأهم هذه الإجراءات والعوامل الداعمة هي المبادرة بأخذ التطعيم والجرعة الداعمة لتوفير بيئة صحية وقائية في جميع مجالات الحياة.
وأضافت في ختام الإحاطة الإعلامية: نقدر مدى التزامكم ووعيكم خلال المرحلة الماضية واستمرار مساهماتكم المجتمعية في الحفاظ على جهود الدولة لاحتواء "كوفيد-19" غاية نود تحقيقها بتكاملنا وتوافقنا مع كافة القطاعات الحيوية".