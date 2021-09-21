أكدت الدكتورة فريدة الحوسني المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة، خلال الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول مستجدات فيروس كورونا المستجد، أن الإمارات حصلت على المرتبة الأولى عالمياً في قائمة الدول الأكثر تطعيماً لجرعة واحدة على الأقل للفترة نفسها.
وأضافت: بلغت نسبة الحاصلين على اللقاح بالكامل على مستوى الدولة 81.55 % في حين حققت نسبة الحاصلين على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح ارتفاعاً ملحوظاً وصل إلى 92.34 % من إجمالي عدد السكان في الدولة وهي أعلى نسبة على مستوى العالم كما كانت أيضاً في الصدارة عالمياً في معدل تلقي الجرعات لكل 100 شخص وذلك عن الدول التي يتجاوز سكانها مليون نسمة مما يعكس نجاح استراتيجية دولة الإمارات في توفير اللقاحات لمختلف فئات المجتمع بهدف الوصول إلى المناعة المجتمعية.
وأكدت أننا نفتخر بهذا الإنجاز الذي يبرز مدى توافق وتناغم القطاع الصحي مع القطاعات الحيوية في إدارة الجائحة واحتوائها إلى جانب المسؤولية المجتمعية التي أسهمت في خفض أرقام الإصابة.