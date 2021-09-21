كل عام والمملكة وقيادتها بخير وعز وأمن وأمان … اليوم الوطني السعودي في كل عام هو مناسبة عزيزة علينا جميعاً .. مناسبة نجدد فيها الأخوة .. ونرسخ فيها المحبة …وننطلق منها نحو مستقبل أفضل وأجمل لشعبين يجمعهما طموح لا يحده حدود #معاً_أبداً pic.twitter.com/oLTrZzEVJz