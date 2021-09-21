حيواني: مهمة التأهل لمونديال اليد ليست سهلة

رضا سليم (دبي)

قاد الجزائري سفيان حيواني مدرب منتخبنا الوطني لكرة اليد التدريب الأول له بصالة المدرسة الفرنسية بدبي، بعد وصول إلى البلاد عقب الاتفاق معه من قبل مجلس إدارة الاتحاد على العقد لمدة عام، يقود فيها المنتخب في البطولة الآسيوية الـ20 للرجال «تصفيات بطولة العالم للرجال - بولندا والسويد 2023»، والتي تستضيفها لمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 18 إلى 31 يناير المقبل.

ووجه سفيان حيواني الشكر إلى اتحاد اليد على ثقته والتعاقد معه لقيادة المنتخب في مهمة جديدة في مسيرته، وقال: «سعادتي كبيرة بالتواجد في دولة الإمارات، وعلى رأس المنتخب الوطني وسبق لنا التواجد في دوري اليد مع نادي الشارقة على مدار 4 سنوات، وأتمنى أن نوفق في قيادة المنتخب في الفوز بالبطولات».

وأضاف: الهدف الرئيسي من قبل الاتحاد هو إعادة هيكلة المنتخب بعناصر جديدة وبث دماء جديدة، مشيراً إلى أن هدف الوصول إلى بطولة العالم للرجال ليس بالأمر السهل، كون جميع المنتخبات تسعى بكل قوة للوصول لنفس الهدف، وهناك فقط 5 بطولات وتتنافس منتخبات سبق لها الوصول للمونديال مرات عديدة، والألعاب الأولمبية ولكننا سنسعى بكل قوة من أجل تأكيد حظوظنا مع الكبار.

وأوضح أن تجربته السابق مع الشارقة أثمرت عن تحقيق عدد من الإنجازات، منها تحقيق الميدالية البرونزية مرتين في بطولة الأندية الآسيوية في الكويت وكوريا الجنوبية، وحققنا لقب السوبر الإماراتي البحريني في البحرين، وإمكانيات اللاعب المواطن موجودة ولكن يبقى العمل هو كل السر في النجاح، ليس فقط على مستوى الرياضة بل في كل المجالات.