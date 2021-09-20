خيول جودلفين تواصل تألقها في الفئة الأولى

محمد حسن (دبي)

واصلت خيول جودلفين انتصاراتها القوية في الفئة الأولى في كندا، وحقق الفريق الأزرق فوزه الثالث خلال 24 ساعة، بعد فوز كل من «وايلد بيوتي»و«البحر» ليكملا ثلاثية مثيرة استهلها أول أمس الجواد «والتون ستريت». وجاء فوز «وايلد بيوتي» بعد تغلبها على الصعاب التي تعرضت لها لدى الخروج من البوابة مسجلة فوزاً سهلاً في ناتالما ستيكس للفئة الأولى بمضمار وودباين.

وتمكنت ابنة «فرانكل» من فرض سيطرتها على المنافسة منتقلة بسلاسة في المراحل الختامية متقدمة بسهولة على «بيزا بيانكا» بفارق 2.25 طول، لتكسب لقب السباق الممتد على مسافة الميل.

وأكمل الجواد «البحر» الثلاثية في سباقات الفئة الأولى لجودلفين في نفس الحفل بوودباين، بفوز ناجز بسباق سمر ستيكس، على الرغم من انطلاقته المتأخرة لكنه ركض بقوة في مؤخرة المجموعة المكونة من تسعة خيول قبل أن يبدأ في التقدم لينجح باللحاق بالمتصدر ويتفوق عليه بفارق 2.25 طول.

يذكر أن الخيول الثلاثة الفائزة يشرف على تدريبها شارلي أبلبي وقادها بحنكة ومهارة المخضرم فرانكي ديتوري.

