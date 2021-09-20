«دراجات الإمارات» يبصم على منصة التتويج للمرة 29

أبوظبي (الاتحاد)

فاز ماتيو ترينتين من فريق الإمارات بالمركز الأول في سباق تروفيو ماتيوتي في إيطاليا قبل مشاركة البطل الأوروبي السابق في بطولة العالم لسباقات الطرق. وكان ماتيو قد تمكن من تجاوز منافسيه يوناثان ريستريبو (فريق أندروني جيوكاتولي-سيدميريك) وفالنتين فيرون (فريق توتال إنيرجيز)، ليعيد إلى الأذهان فوزه في السباق نفسه عام 2019.

وشهد السباق منافسة شديدة بعد 60كم من خط البداية، حيث تمكن 12 دراجاً من تشكيل مجموعة متقدمة تضمنت كلاً من ماتيو ترينتين وزميله أليساندرو كوفي، قبل أن ينطلق ماتيو ترينتين في أداء هجومي قبل 50كم من خط النهاية إلى جانب 6 دراجين آخرين. ومع اقترابه من خط النهاية، عاد ترينتين للانطلاق في أداء هجومي قبل 10كم من نهاية السباق، ليوسع بذلك الفارق بينه وأقرب منافسيه بأكثر من 21 ثانية، وبذلك سجل ماتيو الفوز التاسع والعشرين لفريق الإمارات هذا الموسم، والفوز الأول له في صفوف فريق الإمارات.

وتعليقاً على فوزه، قال ماتيو ترينتين: «كان السباق شاقاً جداً. كنت أرغب في الانطلاق مع وصولنا إلى مسافة التسلق النهائية الطويلة، إلا أن منافسي فيرون انطلق أولاً، ما اضطرني إلى اللحاق به لتوسيع الفارق بيننا وبين الآخرين. ومع وصولنا إلى المنعطف الأخير، انطلقت في أداء هجومي قوي، ثم لاحظت تقدم يوناثان نتيجة الصعوبات التي يواجهها فيرون، لذا قررت الانطلاق بأقصى سرعتي وصولاً إلى خط النهاية، ما مكنني من الفوز بالمركز الأول، وأنا سعيد جداً بهذه النتيجة بعد طول انتظار».

