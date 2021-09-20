النهائي الأول بين البطائح والشارقة في تاريخ السلة

علي معالي (دبي)

تستضيف صالة نادي البطائح المباراة النهائية لكأس الاتحاد للرجال في كرة السلة مساء الغد بين البطائح والشارقة، وهي البطولة الأولى في الموسم الجديد، والأولى كذلك في تاريخ نادي البطائح أحدث فرق الدولة الذي شارك في مسابقات اتحاد السلة منذ موسم 2018- 2019، وهو أحد الفرق التي حققت مفاجآت منذ انطلاقته بين أندية الدولة واستطاع المدرب المصري إمام عبدالبديع «ميشو» تحقيق طفرة نوعية ومعه مجموعة من اللاعبين وضعت أقدامها بمنتهى القوة في ملاعبنا.

وستكون المباراة تحدياً بمذاق خاص بين الفريقين لوجود عدد من لاعبي البطائح كانوا في السابق ضمن قائمة الملك وشاركوا في بطولات مختلفة، وهو ما سيجعل كل لاعب يحاول تأكيد قدراته أمام فريق يقوده واحد من أفضل مدربينا وهو عبدالحميد إبراهيم صاحب التاريخ الطويل، الذي نجح في أن يستعيد للشارقة قوته من جديد بتحقيق لقب الدوري والانطلاق نحو ألقاب أخرى عديدة.

ويعتمد عبدالحميد إبراهيم على مجموعة من أبرز لاعبيه، منهم عمر خالد، جاسم محمد، محمود وسيم، وفي المقابل فإن إمام عبدالمنعم لديه عناصر تمتلك القوة والخبرة، منها جاسم عبدالرضا المنتقل من شباب الأهلي وحمد غابش والثنائي الأجنبي مامادو وأودي.

تأهل الشارقة للمباراة النهائية بعد اجتياز الوصل بالفوز 90 مقابل 69، في حين حقق البطائح المفاجأة بالإطاحة بالنصر بنتيجة 82 مقابل 80، وعقب هذه البطولة سوف يشارك الفريقان في بطولة الأندية العربية المقرر لها مدينة الإسكندرية المصرية اعتباراً من 29 الشهر الجاري حتى 9 من الشهر المقبل.

تنطلق المباراة في السابعة والربع مساء، وهناك إجراءات احترازية صارمة سيتم اتباعها في دخول صالة المباراة بحسب البروتوكول الموضوع.