«رودريجو150».. «مغرم» بتسجيل الأهداف وتحطيم الأرقام

أنور إبراهيم (القاهرة)

بمشاركته في مباراة فريقه ريال مدريد ضد فالينسيا في الجولة الخامسة للدوري الإسباني «الليجا»، التي انتهت بفوز الريال 2/1 في آخر 5 دقائق من المباراة، بعد أن كان متأخراً بهدف، أكمل النجم البرازيلي الشاب رودريجو 150 مباراة خلال مسيرته الاحترافية التي بدأها في سن الـ16، عندما كان لاعباً في نادي سانتوس، وقبل انتقاله للنادي الملكي المدريدي في 2019.

لعب رودريجو 82 مباراة من الـ 150مباراة مع فريقه السابق سانتوس وسجل 17 هدفاً وصنع 8 أهداف، كما لعب 3 مباريات مع منتخب السامبا البرازيلي وهو بعمر 20 سنة. ومع ريال مدريد، لعب الفتي الأسمر 65 مباراة، وسجل 10 أهداف وصنع مثلها، ليصبح مجموع أهدافه منذ أن بدأ رحلة الاحتراف، 27 هدفاً و18 تمريرة حاسمة.

وتعليقاً على هذا العدد الكبيرمن المباريات في سنه الصغيرة، قال رودريجو في تصريحات نقلها موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية، إنه حريص كل الحرص على أن يشتغل على نفسه يومياً في التدريبات سواء لعب أو لم يلعب، حتى يكون جاهزاً دائماً لمساعدة فريقه.

وأضاف قائلاً: وصولي إلى هذا العدد من المباريات شيء أفخر به.. أعلم أنني مازلت شاباً ولكني أسعى دائماً لتحقيق مثل هذه الأرقام، بتكريس كل وقتي وجهدي لفريقي ريال مدريد، أنا مغرم منذ صغري بتسجيل الأهداف وتحطيم الأرقام !.رودريجو المولود في 19 يناير2001، والذي بدأ الكرة في سن 11 سنة، لاعباً في كرة الصالات بنادي سانتوس، سرعان ما تم تصعيده في سن 16 سنة للعب مع الفريق الأول ووقع عقداً مدته خمس سنوات، وفي يونيو 2018، توصل إلى اتفاق مع ريال مدريد وانضم إليه فعلاً في يونيو 2019 مقابل 45 مليون يورو حصل عليها نادي سانتوس.

وفي النادي الملكي بدأ رودريجو اللعب في فريق الرديف «لوكاستيا»، إلى أن تم تصعيده للفريق الأول، واستدعي لصفوف منتخب بلاده الأول في نوفمبر 2019، وسجل أول هدف مع السامبا بعد شهرين فقط من إنضمامه للمنتخب. وفي مارس 2018، أصبح رودريجو أصغر لاعب يشارك مع ناديه سانتوس في بطولة كوبا ليبرتادورس، وكان عمره وقتها 17 سنة و50 يوماً، بينما أصبح مع ريال مدريد أول شاب يسجل هدفاً للنادي وهو من مواليد الألفية الثالثة. وهو أيضاً ثالث أصغر لاعب يسجل هدفاً في تاريخ الميرينجي، إذ فعلها وهو في عمر 18سنة و259 يوماً، ولا يسبقه سوى ألبرتو ريفيرا (17 سنة و111يوماً) ومانولو سانشيز(18 سنة و192يوماً).