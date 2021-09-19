«إكسبو» ثقة عالمية

«إكسبو» بامتداده التاريخي العريق، هو مقياس حقيقي لمستوى ثقة العالم بالبلد المستضيف، قبل أن يكون حدثاً اقتصادياً وثقافياً مرتبطاً بقدرة الدول وإمكاناتها على إنجاح فعالياته فقط.. وقد وضع العالم ثقته في مكانها عندما تم الإعلان عن استضافة الإمارات المعرض، وهي تتوج هذه الأيام 10 سنوات من العمل المتواصل ليكون «إكسبو دبي 2020»، الأكثر تنوعاً على الإطلاق والأوسع مشاركة في تاريخ الحدث الدولي الممتد إلى 170 عاماً.

الافتتاح سيكون مبهراً، في الأول من أكتوبر المقبل، ويعكس إرث الإمارات وحضارتها وقيمها، ويليق بمنجزاتها للترحيب بالعالم على أرضها في أكبر تظاهرة تستهدف تعزيز التكاتف والتعاون لمواجهة التحديات، وتحفيز الابتكار وتبادل الأفكار وتشجيع الحوار ين الحضارات والأمم والتخطيط لأجيال المستقبل لينعموا بالاستقرار والازدهار، وهذه رسالة إماراتية تنبع من رؤية شاملة تستشرف القضايا والحلول، وتعزز التسامح وترسخ الأخوة الإنسانية وتحقق التنمية المستدامة.

الإمارات تربط بين الناس والشعوب والثقافات وتجمع أفضل العقول والكفاءات وأصحاب المبادرات في مكانٍ واحد... كل العالم سيكون في الإمارات ليشاركها الاحتفال بمنجزاتها وانطلاق مسيرتها الاقتصادية والتنموية للأعوام الخمسين المقبلة، ويكون شاهداً على قصة نجاح استثنائية لم تبطئها أي تحديات، بما فيها تداعيات أكبر أزمة صحية في القرن الحالي، بل إنها شحذت الهمم وأعلت من طموح أبنائها وضاعفت العمل من أجل تحقيق الهدف بتواصل العقول وصنع المستقبل.

"الاتحاد"