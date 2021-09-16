«الإمارات للدراجات» يتصدر جولة لوكسمبورج



لوكسمبورج (وام)

حقق مارك هيرشي فوزه الأول لمصلحة فريق الإمارات للدراجات الهوائية، حيث حصد السويسري بالمركز الأول في المرحلة الثانية من جولة لوكسمبورج، والتي أقيمت على مسار بطول 186.1كم، انطلاقاً من شتاينفورت وصولاً إلى إشدورف.

وتمكن فريق الإمارات من الهيمنة على السباق الهضبي الوعر في الجزء الأخير من المنافسات، حيث قدم جوان أيوسو دعمه لهيرشي لينطلق في أداء هجومي مدعوماً بزميليه ديفيد فورمولو وديفيد دي لا كروز اللذين حلا في المركزين الرابع والخامس على التوالي.

وكان هيرشي قد انطلق في أداء هجومي مميز قبل 2 كم من خط النهاية على الجزء الأكثر انحداراً من مسافة التسلق النهائية، قبل أن يوسع الفارق بينه وبين المجموعة المتقدمة التي يقودها منافسه جواو ألميدا «فريق كويك ستيب»، حيث اجتاز هيرشي خط النهاية منفرداً، متقدماً بفارق 4 ثوان عن جواو ألميدا في ترتيب التصنيف العام، لينتزع منه قميص صدارة التصنيف العام قبيل انطلاق المرحلة الثالثة من الجولة على مسار بطول 189.3كم، انطلاقاً من موندورف لي بان وصولاً إلى مامر.

وتعليقاً على فوزه، قال مارك هيرشي: سعيد جداً بتحقيق هذا الفوز المنفرد، حيث تمكنت مع وصولي إلى مسافة التسلق النهائية من الانطلاق بأقصى سرعة وتوسيع الفارق بيني وبين بقية الدراجين.

وأضاف: «كان السباق طويلاً وشاقاً بسبب هطول الأمطار، ولاسيما على مسافات التسلق، إلا أنني حافظت على وتيرتي وتمكنت أخيراً من الفوز بالمركز الأول وبالقميص الأصفر، وسأبذل قصارى جهدي للاحتفاظ بالقميص حتى نهاية الجولة، حيث سأواجه منافسة شديدة من جواو ألميدا في السباق ضد الزمن».

وفي جولة توسكانا، تمكن دييجو أوليسي من تحقيق نتيجة جيدة في سباق الطرق الإيطالي الكلاسيكي، حيث حلّ أوليسي في المركز الثالث في السباق الذي فاز فيه منافسه مايكل فالجرن «فريق إي إف-نيبو».

وكان مايكل قد انطلق قبل 14كم من خط النهاية في أداء هجومي، فاز بفضله بالمركز الأول، بينما بقي رافال مايكا يقود مجموعة صغيرة تضمنت دييجو أوليسي. وتمكن أوليسي أخيراً من قيادة المجموعة الرئيسية، ليتجاوز خط النهاية بعد منافسه أليسنادرو دي ماركي «فريق إيتالي» الذي انطلق في الكيلومتر الأخير من السباق ليحل في المركز الثاني، ويليه دييجو أوليسي في المركز الثالث.