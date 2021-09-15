نموذج للشراكة

لقاءات ومشاورات إماراتية فرنسية تؤكد عمق العلاقات المميزة بين قيادتي وشعبي البلدين الصديقين، والحرص على التوافق وتطابق وجهات النظر تجاه مجمل القضايا العالمية، وتحديداً في مجال وقف النزاعات، وخفض التوترات، وإحلال الاستقرار والأمن عبر الحوار والدبلوماسية، وتعزيز عوامل دعم السلام، إلى جانب حشد الجهود العالمية لمكافحة التطرف والإرهاب بصفته عدو الإنسانية الأول.

الإمارات وفرنسا تجددان التوافق على الرؤية المشتركة لتلك الأزمات والتحديات في المنطقة والعالم، خلال اللقاء الذي جمع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وتؤكدان ضرورة تعزيز العمل المشترك للوصول إلى الهدف بإحلال التنمية المستدامة الكفيلة بتحقيق تطلعات الشعوب للبناء والازدهار والعيش بسلام واستقرار.

التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الإمارات وفرنسا، يرتفع خطه البياني بشكل مستمر بما يعكس تميز العلاقات والحرص على الاستفادة من الفرص والمقومات لكلا الجانبين، حيث نما حجم التبادل التجاري بنسبة 93%، خلال العقد الماضي، كما تعتبر الإمارات الشريك الاستراتيجي الأول لفرنسا في الشرق الأوسط، ومن بين أكبر دول المنطقة استثماراً في فرنسا، إلى جانب الدور الثقافي الذي ينطلق من إيمان مشترك بقيم الحوار بين الثقافات والأديان والحفاظ على الإرث الحضاري والإنساني، لذلك فإن الدولتين هما خير نموذج على شراكة التنمية والسلام.

"الاتحاد"